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從鄉下學童到哈佛頂尖學者　黃正德院士籲給大學生接觸各領域機會

▲▼教育部玉山學者、台師大文學院講座教授黃正德院士。（圖／台師大提供）

▲教育部玉山學者、台師大文學院講座教授黃正德院士。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學今年畢業典禮，今年首度提前到後天（21日）舉行，因國內疫情嚴峻，今年台師大畢業生約3成比例畢業生可參加，今年將由台師大英語學系校友暨講座教授黃正德在畢業典禮發表演說，多年執教下來，黃正德認為，大學應盡量給學生接觸各個領域機會，任何領域學習都要注重邏輯思考和研究方法，以便增加學生在畢業以後解決新問題、迎接新挑戰的能力。

由於台灣大學系統（台大、台師大、台科大）將從下學年起實施學期16週制度，今年三校特別協商將畢典安排在同一天，更首度提前兩或三週選在本週六（21日）舉行。

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今年台師大應屆畢業生共4092人，台師大表示，受疫情影響，今年為降載室內容留人數，只開放1200個名額，比例約3成，早已報名額滿，也不開放家長及親友觀禮，未到場畢業生可看網路直播，進入會場前先消毒手部及量測體溫，並須全程配載口罩，典禮會場及轉播場地全面禁止飲食。

今年台師大安排大學長黃正德為學弟妹發表畢業典禮演說，台師大指出，黃正德1948年出生在花蓮縣富里鄉，1971、1974年先後拿到台師大英語系學士與碩士學位，之後在美國麻省理工學院取得語言學博士，先後在美國夏威夷大學、清華大學、台師大、美國康乃爾大學、美國加州大學爾灣分校等校任教。

台師大表示，黃正德從2001年起擔任美國哈佛大學語言學系教授至今，期間當選美國語言學學會榮譽會士、歐洲科學院院士、中央研究院院士、教育部玉山學者等肯定，又曾獲爾灣加州大學「校長教授」頭銜、國際中國語言學學會會長等殊榮，去年獲選教育部「玉山學者」，受台師大文學院延攬任教。

台師大指出，黃正德從一名鄉下學童成為美國哈佛大學頂尖學者，在現代語言學的學術貢獻具極高影響力，週六畢業典禮上，將以「從98343到02138」（分別是花蓮縣富里鄉、哈佛大學郵遞區號）為題發表演講。

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