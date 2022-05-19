快訊／台中確診首破7千！盧秀燕宣布高中以下5／23-27停實體課

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，全國今（19）日本土確診新增9萬331例，台中市本土個案新增7444例。市長盧秀燕今日於線上防疫記者宣布，台中市高中以下學校暫停實體課程，改採線上教學，其中國小、國中、高中生5月23日到27日停課，但幼兒園、課照中心以及補習班維持正常上課。

▲台中確診首度破7000！盧秀燕宣布高中以下學校5/23-27停實體課。（圖／記者游瓊華翻攝）



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▲盧秀燕宣布高中以下學校5/23-27停實體課。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕強調，今天全國確診突破9.1萬，中央流行疫情指揮中心也公開預警「中南部確診個案確實有上升」的情況，並預估台灣疫情在「未來1週將達到高峰」，面對這波即將來臨的疫情洪峰，市府決定採取保護學童的預防性實體停課，全面改採遠距教學一周，同時保障學生受教權益，讓孩子不到校也能繼續學習。

盧秀燕指出，5月23至27日含前後的週末，學童有9天不用到學校，減少移動與群聚風險；高三及國三學生的遠距教學，則從5月23日起至畢業典禮前一天；幼兒園、課照中心、補習班則維持正常上課。此外，顧及到許多雙薪家庭家長，因為上班或其他因素，沒辦法陪孩子在家線上學習，有照顧上困難，仍可送到學校進行線上學習，由學校負責供餐。

另外，學校定期評量採行多元評量方式，不再限定紙筆測驗。她強調，雖然全面遠距教學一週，但校園疫苗施打腳步不停歇，各國小、國中、高中施打疫苗仍依規劃期程進行，學生可按學校排定的時間回校施打。