新竹市宣布跟進遠距　高中、國中小下周開始停課5天

▲新竹市宣布，高中、國中小下周停課5日。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今(19日)新增1877名確診個案，目前累積居家照護者為7175人、居家隔離者為2115人，今年以來累積14041名確診個案，隨著確診人數不斷創新高，下午市府也宣布，因衛福部與指揮中心稍早宣布本土疫情預計將在5月下旬迎來高峰，考量兒童染疫風險，竹市高中、國中小、公立幼兒園自5月23日至27日暫停實體課程5日，高三、國三生畢業典禮前皆暫停實體課程，採全面居家遠距教學。

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▲考量兒童染疫風險，竹市高中、國中小、公立幼兒園自5月23日至27日暫停實體課程5日，高三、國三生畢業典禮前皆暫停實體課程，採全面居家遠距教學。

教育處指出，針對學童在家無人照顧、 於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響。針對國、高中畢業典禮，教育處將視疫情狀況公布畢業典禮辦理原則。

教育處說明，遠距教學視為正式課程，課務需依課程計畫進行，各校依課程內容選擇同步或混成教學，請學校務必落實遠距教學品質管理，並呼籲家長協助配合關注孩子在家學習狀況，一起努力「停課不停學」。若有任何問題可聯繫校方，也可撥打教育處專線03-5248168或03-5257550。

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