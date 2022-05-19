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台東+692！養護機構監所確診持續增加　縣府呼籲儘速接種疫苗

▲台東今日+692。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+692。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣19日新增692名確診者，590名民眾戶籍或居住地分在台東、102名為外縣市醫院通報。目前確診累計5696人、居隔者現管人數3648人。雖然Omicron變異株有輕症化傾向，縣長饒慶鈴仍呼籲高齡者儘速接種疫苗，也請民眾幫家中長者預約，降低重症死亡風險。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，縣內2間監所機構，1間無新增確診者，仍維持3名確診工作人員，5/16-17因咳嗽、喉嚨痛等症狀檢出，為同單位職員，已針對相關接觸者與曾接觸之受刑人進行採檢，目前皆為陰性，已完成環境清消與接觸者匡列，並暫停所有教化活動及共餐。另1間監獄今日新增1受刑人確診，為外縣市提返對象，入監前檢驗陽性確診，未接觸內部工作人員，並已安置隔離。養護機構部分，共新增16名確診個案，截至本日累計確診221名(員工64名；住民157名)。身障機構與兒少安置機構今日接無新增病例，衛生局將持續監測並維持相關感染管制措施。

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今日台東縣校園新增確診113生、15師，累計共1047生、118師。在調整停止實體上課學校部分:寶桑國小1班級停止上課至5/21、東海國小1班級停止上課至5/21、卑南國小1班級停止上課至5/21、大溪國小1班級停止上課至5/20、康樂國小1班級停止上課至5/20、岩灣國小1班級停止上課至5/21、利嘉國小1班級停止上課至5/21、寧埔國小1班級停止上課至5/21、萬安國小附幼全園停止上課至5/20、豐田國小2班級、附幼1班級停止上課至5/20、崁頂國小1班級、附幼1班級停止上課至5/21、海端鄉立幼兒園1班級停止上課至5/20、牧牧幼兒園1班級停止上課至5/21、天仁幼兒園1班級停止上課至5/20、乖乖幼兒園1班級停止上課至5/20、蒙特梭利幼兒園1班級停止上課至5/21、台東女中1班級停止上課至5/20。

由於本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，饒慶鈴縣長呼籲民眾希望維持正常生活的同時，仍應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，呼籲盡早打疫苗，也請協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，增加保護力，降低染疫中重症可能，保護自己也保護別人健康。

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