快訊／侯友宜砲轟居隔單亂象　蘇貞昌下令「唐鳳即時或超前解決」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

衛福部19日於行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，院長蘇貞昌聽取報告後表示，政府會審慎因應疫情、隨時調整策略，除了快篩陽給藥、在北北基桃開設8處大型篩檢站，也持續採購兒童疫苗與抗病毒藥物；至於近期的居隔單亂象，蘇也指示政委唐鳳，「還有需要改善的部分，若有任何狀況，都要即時甚至超前解決」。

本土疫情加劇，確診者填寫自主回報系統，但民眾常等不到居隔單，甚至有人解隔了但就是沒收到居隔單。新北市長侯友宜今17日開砲，中央法傳系統「要嘛就是卡，要嘛就是當」，他呼籲中央儘速改善法傳系統，「趕快，不要再拖了！」

侯友宜表示，目前接受民眾最多的抱怨，「要嘛就是卡，要嘛就是當」，他為此打了無數次電話給衛福部長陳時中，法傳系統去年就遇到校正回歸問題，不斷反映，至今還是卡卡的，造成許多民眾確診等了3天後才得到居家照護資源。去年到現在，反應三、四週，中央做的改善非常有限，民眾經常3、4天後，甚至更久，現在已經邁向智慧化的科技，但講這麼久，中央還是沒改善問題，「趕快，不要再拖了！」

對於居隔單的亂象，蘇貞昌在今天聽完衛福部報告後也表示，有關防疫資訊系統方面，還有需要改善的部分，特別謝謝唐鳳政委已經連續多天調整改善，若有任何狀況，都要即時甚至超前解決。有關防疫保單的解釋定義問題，感謝金管會明白、明快的處理，解決相關爭議，若有相關需要，行政院都會給予最大支持，讓民眾、業者都能清楚明白規範。

另外，蘇貞昌也提到，國內疫情持續發展，但輕症、無症狀比例仍維持近99.8%，從1月1日至今，確診人數超過86萬人，重症409人。政府審慎因應，隨時調整策略，指揮中心為了保全醫療量能，從5月17日起，再調整輕重症分流的收治原則，住院以中重症為主，確保最需要醫療的確診者能即時獲得妥善照顧。

為了維持整體公衛防疫量能，政府目前的作法是從17日起適用於關鍵基礎設施、醫護人員的0+7措施「打滿3劑得免除居家隔離採7天自主防疫」規定，擴大適用到確診者同住家人。根據民調，0+7新制受到8成民眾支持。65歲以上長者只要快篩陽性，18日起只要經醫事人員確認後即為確診，經醫師評估有需求，就可以領藥；學齡前兒童無法接種疫苗，為保障緊急醫療需求，各大醫療院所的兒童綠色通道也都陸續開設。

蘇貞昌指出，為了提供快篩陽性的民眾PCR及領藥服務，中央在北北基桃開設8處大型篩檢站，每日可增加超過5000個篩檢量能。其中，有6站設有快速提供篩檢、評估、給藥3合1的服務，動線規劃也相當良好。

在口服抗病毒藥物方面，蘇貞昌表示，輝瑞藥物庫存仍有56萬份，之後還有15萬人份到貨，指揮中心追加採購的10萬人份默沙東藥廠藥物，其中3.5萬份已到貨。

疫苗接種方面，從死亡例來看，有將近5成是沒有接種疫苗，可見疫苗保護效力，請衛福部跟各地方政府持續加強宣導，提高覆蓋率。禮拜一起已經開放包括65歲以上長者、長照機構住民以及免疫不全低下者等高風險對象施打第4劑疫苗，請地方政府在過去的經驗上提高誘因鼓勵接種。

蘇貞昌說，政府採購的輝瑞BNT兒童疫苗，已有77萬劑到貨，預計5月22日起，就可以提供5到11歲兒童施打，請教育部、衛福部密切配合做好相關施打規劃，盡早提升兒童族群保護力。