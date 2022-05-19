第二輪快篩實名制何時上路？行政院：目前沒辦法確定日期

▲快篩實名制上路，由於價格低廉，吸引不少民眾甘願排隊搶買 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

本土新冠肺炎疫情爆發，由於防疫政策改變，民眾對於快篩劑的需求大增，政府推出快篩實名制販售價格低廉的快篩試劑，吸引民眾搶購。針對第二輪的快篩實名制上路時間點，衛福部次長薛瑞元說，會觀察第一輪民眾購買的情況；政院發言人羅秉成指出，快篩劑的需求跟防疫政策互有關連，第二輪如何開啟還有待觀察，目前沒辦法確定日期。

根據衛福部統計，快篩實名制度販售4951家，至5月16日已到貨3454萬3730劑、已販售3394萬7485劑，剩餘約59萬6245劑。此外，5月預計還要進口近7千多萬劑快篩試劑，8月還會有8000多萬的快篩試劑進口，希望對於民眾需求能獲得滿足。

針對第2輪快篩實名制的實施日期，薛瑞元說，目前還沒確定，會觀察第一輪民眾購買的情況，如果有比較鬆、每天剩餘量比較多，才可以開始執行第二輪。

政院發言人羅秉成則補充，快篩要達到量足價穩穩，這段時間政府部門積極做相關快篩的進口跟部署，大家也知道快篩實名制一開始排隊的人多，量的供需上需要調節，所以也在市場上讓業者能在8大通路販售快篩劑。

羅秉成表示，快篩實名制、8大通路，每天都有相當的剩餘量，所以快篩實名制要啟動第二輪，在原先規劃的評估裡是一輪再一輪，需求跟防疫政策互有關連，第二輪如何開啟還有待觀察，目前沒辦法確定日期。