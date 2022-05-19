快訊／「0+7」新制上路　蘇貞昌：民調顯示8成民眾支持

記者陳家祥／台北報導

衛福部19日於行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，院長蘇貞昌聽取報告後表示，政府會審慎因應疫情、隨時調整策略，17日起適用於關鍵基礎設施、醫護人員的0+7措施「打滿3劑得免除居家隔離採7天自主防疫」規定，擴大適用到確診者同住家人，「根據民調，0+7新制受到8成民眾支持」。

▲由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站日前啟用。（圖／記者湯興漢攝）



蘇貞昌表示，國內疫情持續發展，但輕症、無症狀比例仍維持近99.8%，從1月1日至今，確診人數超過86萬人，重症409人。政府審慎因應，隨時調整策略，指揮中心為了保全醫療量能，從5月17日起，再調整輕重症分流的收治原則，住院以中重症為主，確保最需要醫療的確診者能即時獲得妥善照顧。

在防疫政策調整的部分，蘇貞昌指出，為了維持整體公衛防疫量能，從17日起適用於關鍵基礎設施、醫護人員的0+7措施「打滿3劑得免除居家隔離採7天自主防疫」規定，擴大適用到確診者同住家人。根據民調，0+7新制受到8成民眾支持。65歲以上長者只要快篩陽性，18日起只要經醫事人員確認後即為確診，經醫師評估有需求，就可以領藥；學齡前兒童無法接種疫苗，為保障緊急醫療需求，各大醫療院所的兒童綠色通道也都陸續開設。

為了提供快篩陽性的民眾PCR及領藥服務，中央在北北基桃開設8處大型篩檢站，每日可增加超過5000個篩檢量能。其中，有6站設有快速提供篩檢、評估、給藥3合1的服務，動線規劃也相當良好。

在口服抗病毒藥物方面，蘇貞昌表示，輝瑞藥物庫存仍有56萬份，之後還有15萬人份到貨，指揮中心追加採購的10萬人份默沙東藥廠藥物，其中3.5萬份已到貨。

疫苗接種方面，蘇貞昌提醒，從死亡例來看，有將近5成是沒有接種疫苗，可見疫苗保護效力，請衛福部跟各地方政府持續加強宣導，提高覆蓋率。禮拜一起已經開放包括65歲以上長者、長照機構住民以及免疫不全低下者等高風險對象施打第4劑疫苗，請地方政府在過去的經驗上提高誘因鼓勵接種。

蘇貞昌說，政府採購的輝瑞BNT兒童疫苗，已有77萬劑到貨，預計5月22日起，就可以提供5到11歲兒童施打，請教育部、衛福部密切配合做好相關施打規劃，盡早提升兒童族群保護力。