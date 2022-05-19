快訊／行政院拍板　滿18歲同性結婚不需經法定代理人同意

實習記者張鈞量／台北報導

行政院院會19日審查通過法務部擬具「司法院釋字第七四八解釋施行法」部分條文修正草案，因應民法將成年年齡下修到18歲的規定，將同性婚姻專法原本滿18歲但未滿20歲，同性婚姻需得到法定代理人同意的規定予以刪除。

法務部表示，自112年1月1日起民法成年年齡已下修至18歲，依「司法院釋字第七四八號解釋施行法」、也就是同性婚姻專法，其規定成立同性婚姻須年滿18歲、但未成年人需要法定代理人同意；不過在民法成年年齡下修到18歲後，便沒有這種「滿18歲但未成年」、需要法定代理人同意的狀況。

法務部解釋，因此將刪除「應得法定代理人之同意」的規定，及未得法定代理人同意時，法定代理人得向法院請求撤銷之規定。

法務部強調，同時也將一併增訂本修正草案之施行日期定為112年1月1日，使這次修正條文之施行日期及修正方向與民法一致。這也讓112年1月1日後，已達18歲但未滿20歲，未得法定代理人同意並因此無法成立同性婚姻者，能改變目前的窘境。

▼政院拍板修法，明年起，滿18歲即可自主同婚，不必再經法定代理人同意。（圖／法務部提供，下同，點圖放大）

▼行政院發言人羅秉成19日召開行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）