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520起違規寄肉品回台「收件人慘了」！　首次直接罰20萬

▲▼移民署趁勝追擊搜索大盤商！查獲國內最大非洲豬瘟肉製品達3百多公斤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲應變中心指出，110年9月至111年4月，查獲違規輸入肉類製品569件。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（18）日召開第23次會議提到，去年9月至今年4月查獲569件違規，針對端午節前邊境各項防範公告違規郵包裁罰措施，首次查獲輸入人將處20萬元罰鍰，第2次（含以上）將處新台幣100萬元，5月20日開始實施。

應變中心說明，由於國際郵包寄送豬肉製品入境，傳入非洲豬瘟之風險極高，現行被查獲後是將郵包密封退運，因近年仍然屢次發現該等郵包意圖闖關入境情形，以110年9月至111年4月數字看，關務署查獲違規輸入肉類製品等動物產品計569件（542.67公斤），來源以大陸（含港澳）最多，其次泰國、越南、菲律賓。

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▲▼移民署趁勝追擊搜索大盤商！查獲國內最大非洲豬瘟肉製品達3百多公斤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲應變中心表示，違規肉品以大陸（含港澳）最多，其次泰國、越南、菲律賓。

應變中心提到，尤其今年初陸續查獲來自泰國郵包豬肉製品檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，顯示有加強管制必要，因此針對夾帶豬肉產品的郵包收件人祭出裁罰措施，以達嚇阻之效。應變中心說明，凡是查獲來自發生非洲猪瘟國家（地區）夾帶豬肉產品之國際郵包，經調查訪談其收件人確屬該國際郵包的輸入人，第1次被查獲將依動物傳染病防治條例第43條第8款處新台幣20萬元罰鍰，第2次（含以上）被查獲者處100萬元。

另外，應變中心指出，禁止199頭以下養豬場使用廚餘餵飼豬隻查核取締，今年1-4月查獲11場違規案件，已依法予以裁罰；針對飼養200頭以上使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼豬隻且已取得檢核再利用資格的養豬場，一樣查到不符規定，均依法裁罰，自108年迄今裁罰計48案。

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