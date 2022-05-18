「金門版摩西分海」建功嶼4K高畫質上線　24小時直播美景

▲金門建功嶼24小時直播不間斷。（圖／金門縣府提供）

記者林名揚、黃資真／金門報導

後疫情時代來臨，遊客不再像過去能時常出外遊玩看美景，金門縣府特地在有「金門版摩西分海」之稱的建功嶼，架設4K高畫質直播鏡頭，24小時即時影像頻道上線，不分日夜晴雨直播即時美景，民眾可上樂遊金門YouTube頻道隨點隨看，飽覽建功嶼多彩多姿迷人景色。

縣府說明，在建功嶼架設高規格的4K高解析度及40倍光學變焦鏡頭的攝影機，搭配智慧化來回巡航功能的鏡頭，24小時不中斷直播建功嶼多角度美景，不僅可即時流覽，捕捉到的畫面更可剪輯成影像精華或縮時影片，觀賞建功嶼引人入勝的瞬間。

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縣府觀光處長丁健剛表示，建功嶼這座4K即時影像直播服務，不但是金門的創舉，更藉YouTube全世界宣傳建功嶼摩西分海、牡蠣人藝術裝置、夕陽大景、金門大橋等特色景緻，甚至退潮時潮間帶上的螃蟹、彈塗魚、鳥類等豐富生態也清晰可見，展現金門多樣化的美景和觀光資源，希望在疫情緊張、民眾無法出遊之時，也能透過線上影像來觀賞金門之美。

為慶祝建功嶼即時影像頻道上線，觀光處將於5月17至5月23日於樂遊金門FB粉專舉辦抽獎活動，只要追蹤樂遊金門FB粉專，並在活動貼文下方留言及Tag二位朋友，就有機會抽中超可愛鱟絨毛玩偶、建功嶼包裝手沖咖啡禮盒、建功嶼/鱟圖樣絹印帆布袋，活動詳情請上樂遊金門FB粉專查詢。