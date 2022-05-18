枴杖阿公突送嫁妝50萬！他開門驚見大把千元鈔　真相卻令人鼻酸

記者郭世賢、戴上容／新北報導

70歲王男昨（17）日清晨6時許，拎著粉紅塑膠袋，拄著拐杖在瑞芳九份閒晃，王吃力地爬上一戶人家台階，在對方家前高喊「送嫁妝50萬元！」後，就把塑膠袋掛在門上離開。屋主莊男聽到呼喊後開門，驚見袋中有50萬元鈔票，他擔心來源有問題，趕緊通知警方，警方循線找到王男將50萬元物歸原主，而這起詭異事件，幕後卻是有著令人鼻酸的真相。

▲王男將50萬元掛在九份一戶人家門外。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，王男家人都在外地工作，他獨自一人居住在新北市九份，昨天清晨6時，他一手拿塑膠袋，一手拄拐杖在九份搖搖擺擺閒晃，後來他穿越馬路、吃力地走上一戶住家的台階，在這戶人家停下高喊「來送嫁妝50萬元！」就將塑膠袋掛在大門外，再拄著拐杖離去。

屋主莊男聽到門外有人大聲呼喊「要送嫁妝50萬元！」感到莫名其妙，沒想到拉開門，還真的看到被粉色塑膠袋裝有50萬元千元大鈔，莊男嚇傻，擔心現金來源並不單純，不敢亂動，趕緊通報警方找尋那50萬元的失主。

新北市瑞芳警分局獲報後，先前往當地郵局了解近期提領紀錄，在郵局協助下，找到日前提領大量現金的王男，趕緊與王男家人聯繫，王男家屬推測，應該是王男失智才造成「胡亂塞錢」的事情，王男家屬目前已去認領，警方也叮囑王男家屬應多關心家人。

瑞芳警分局長謝龍富表示，感謝民眾拾金不昧，通報警方處理，並呼籲民眾家中若有類似情形家人，因多加關心，避免遭有心人利用，而造成損失。

▲警方清點鈔票後，將50萬還給王男家人。