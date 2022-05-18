基隆市國中九年級、市立高中三年級學生　5／23起遠距教學

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（18日）國內本土病例新增2425例！市長林右昌宣布，本市所有國中九年級與市立高中三年級學生，自23日起到畢業典禮前，以遠距教學為原則，至於國立與私立高中因為屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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林右昌指出，考量國中九年級學生將在本週完成會考，正式課程也已告一段落，而高三學生則是在一月已完成學測，僅部份學生需參加分科考試。因此，本市所有國中九年級與市立高中三年級學生，自5月23日起到畢業典禮前，以不到校採遠距教學為原則，至於國立與私立高中因為屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。

不過，如果學校辦理相關重要活動，如：升學輔導及志願選填、畢業典禮預演、疫苗接種或辦理離校手續等，學校仍可安排學生到校。

林右昌表示，不需要強制都改成遠距教學，讓學生及家長有選擇的權利，所以基隆採行實體與線上融合上課方式，可以避免衍生家長是否要請假在家陪小孩的問題。

林右昌說，由於基隆是率全國之先，實施實體與線上融合上課，家長可依自身條件狀況，自主選擇孩子要到校或在家視訊上課，自實施以來上課狀況相當順暢。

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