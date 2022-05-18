會考生匡列居隔恐無法應試　金門縣府霸氣宣布「派專車接送」

記者林名揚／金門報導

金門18日新增102名確診者，確診累計916例，而為因應即將到來的國中會考，金門縣府也宣布，列居家隔離的考生，於會考期間，如有親友無法協助載送的情況，可以向校方報備統計，由教育處彙整後調派車輛接送居家隔離考生至備用考場應考。

▲因應即將到來的國中會考，恐有被匡列居隔的學生無法如期應試，金門縣府也提出因應措施，將派專車接送。（圖／記者林名揚翻攝）



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金門縣府指出，金門縣18日新增102例，為男性53例、女性49例，並有21例分屬8個家庭群聚案、15例為5處工作職場群聚案共，其中新增1例重症個案，為85歲長者，有糖尿病、中風與慢性腎臟病史，目前收治於部立金門醫院。

而國內疫情持續升溫，為因應即將到來的國中會考，針對列居家隔離的考生，在國中教育會考期間（5月20日至21日），如親友無法協助載送，學生可以向校方縣府教育處將在彙整後，調派車輛接送居家隔離考生到備用考場應考。目前金門高中已備有7間備用試場，也會滾動調整適時增加備用試場數量。

金門縣府也再次向民眾呼籲，儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另確診者於居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、遙控器、衛浴設備等，減少病毒殘留導致感染。