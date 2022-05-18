攜手家福護毛孩　台南浪浪食物募集計畫成效卓越

▲財團法人家樂福文教基金會，集結大台南6家家樂福量販門市，募集犬貓食品轉贈台南市動物之家灣裡站及善化站，提供民眾購物之餘，舉手發揮善心幫助毛孩的機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人家樂福文教基金會自今年3月起，集結大台南6家家樂福量販門市，募集犬貓食品轉贈台南市動物之家灣裡站及善化站，提供民眾在購物之餘，就有舉手發揮善心幫助毛孩的機會。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，台南地區現階段所有量販門市中皆設有「募集犬貓飼料花車平台」專區，民眾可直接於家樂福內購買犬貓食品或捐贈家中寵物食品放置花車之上，待花車上物資滿載，家樂福便會通知動物之家前往載運，每一份民眾的愛心都將直送動物之家。

黃偉哲市長表示，藉由與企業合作進而提供動物之家的毛孩更多樣化的食物來源，及增加豐富營養成分，不只讓企業為動物福利盡一份心力，也為等家的毛孩點亮一盞希望的明燈。

農業局局長李建裕表示，合作首月已累計募集達1274公斤的寵物食品送往動物之家，毛孩們加菜大快朵頤，使動物之家兩站共約1100多頭毛孩受惠，顯見大台南地區民眾愛心不落人後。

動保處吳名彬處長表示，民眾認養動物之家的毛孩，認養嫁妝禮豐富，包含基礎疫苗注射、晶片植入及絕育補助等，結合民眾、民間企業及政府單位的攜手合作，讓溫暖的愛能化作有力的翅膀，帶著毛孩找到幸福的家。

動保處呼籲市民朋友除了可由募集飼料花車平台方式幫助動物之家的毛孩外，更歡迎前往參觀台南市動物之家灣裡站（台南市南區省躬里萬年路580巷92號）與善化站（台南市善化區昌隆里東勢寮1~19號）認養毛小孩。如對動物保護有興趣的夥伴，歡迎一起加入動物保護志工行列，共同陪伴收容毛小孩找到屬於他們的家。