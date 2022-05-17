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台南確診+2833！疫情洪峰將至　成大醫院成立15+8婦幼專責病床

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，統計16日2022年累計確診個案27514人，其中8988人已解除隔離，18526人尚在隔離中，黃偉哲宣布成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童提供專責照護。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局林曉玫科長指出，台南市COVID-19社區採檢醫療院所於疫情期間持續提供PCR採檢、看診、給藥三合一服務，提供服務的院所包含成大醫院、安南醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、衛福部臺南醫院、部立臺南醫院、部南新化分院、衛福部新營醫院、衛福部胸腔病院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、台南市立醫院、高雄榮總台南分院。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象快篩陽性時，可線上經由醫事人員視訊判定是否為確診個案；民眾也可透過「台南共照雲」LINE@官方帳號的人工智慧影像辨識快篩試劑功能，確認身份和快篩陽性後直接安排醫師視訊，使用方法可瀏覽衛生局網頁 https://reurl.cc/x9LxKV 。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為讓確診的孕婦及6歲以下兒童獲得更完善的健康照護，成大醫院將在5月20日開設「COVID-19 婦幼專責照護」，提供15張待產床，設置確診母嬰親善照護專區，以及提供8床設為6歲以下兒童重症專責照顧病床。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成醫院院長沈孟儒指出，在疫情洪峰即將來到前，台南市政府與成大醫院關懷孕婦與新生兒，成大醫院將於5月20日成立婦幼專責照護，因為確診者雖99.7屬於無症狀或輕症，重症僅0.25％左右，但重症中有20％是兒童，所以婦幼專責照顧相當重要。

沈孟儒院長說，成醫提供15床專責病床給確診的孕婦，8床兒童重症病床給確診的重症小朋友，再加上開刀房的話，每月可接生240位新生兒。成大醫院將由產科、兒科、麻醉科、護理部等醫療人力參與組成專責團隊，再照護確診孕婦，成醫目前已接生15位確診孕婦所生的新生兒，媽媽與孩子均安。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，6歲以下幼兒無法施打疫苗，比較容易被感染，而且染疫後，比一般人更容易轉為中重症，另外孕婦本身也屬於高風險群，因此南市府特別重視孕婦及幼兒確診者的健康照護，希望藉由設置專責照護病房，有效守護婦幼健康。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關台南市防疫專線量能，民政局賴青足科長表示，自4月26日起至昨日止，南市府防疫專線共接話50,736通、1999市民服務專線共接話21,312通，而生活關懷專線則接話4,410通，總接話量達76,458通。▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為了怕線路、人力不足以服務市民，南市府也擴充了包括防疫專線、健康專線、生活關懷及1999專線等4條專線的線路跟接話人力，原來4條專線的線路共41條，現已達186條，接話人力也從原本的140人，增加到345人。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自疫情趨於嚴峻之後，台南市區公所也成立關懷照護中心，各區公所進行主動電話關懷計13,417通、發放防疫包4,534包；此外，社會局也對列冊的身心障礙者、獨居老人、未滿2歲嬰幼兒撥打10,422通的關懷電話，而列冊街友則採實訪的方式關心。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南新增2833名確診個案，成大醫院5月20日起，成立15+8床的婦幼專責照護服務，針對確診孕婦及6歲以下兒童，提供專責照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也再次呼籲市民，確實有官方防疫資訊需求再撥打防疫專線，因為近期疫情嚴峻，各專線話務人員工作量都很大，希望大家能夠珍惜有限的人力，並請民眾體恤防疫專線人員的辛苦，把防疫資源留給更需要的人。

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