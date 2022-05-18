霰彈槍轟「吸金超跑男」老家　嫩男曝開槍理由...警追藏鏡人

記者林悅／台南報導

台南「吸金超跑男」安平老家，18日凌晨1時34分發生槍擊案，有人開車衝撞民宅後，下車持霰彈槍對大門開槍，隨即前往台南市警四分局育平派出所投案，檢方檢視現場鐵捲門有3個疑似彈孔，20歲鄧姓犯嫌坦承犯行不緯，作案動機與不滿劉男吸金詐騙而逞兇，警方目前正追查槍枝來源及是否有幕後指使人。

▲台南超跑吸金男老家遭休旅車撞擊後，車上槍手下車就開槍示警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南涉嫌以代操股票方式吸金5億、被稱是「吸金大亨」的劉士魁老家，18日凌晨驚傳遭人槍擊，市警四分局據報迅速派員前往查處，而鄧姓男子卻直接到四分局育平派出所投案，交出作案槍械，並坦承係他所為。

市警四分局偵查隊長邱緯賓指出，警方於18日凌晨1時34分許，接獲劉嫌安平老家發生住宅槍擊案，經查鄧嫌係先開車衝撞民宅鐵捲門後，再下車持槍對鐵捲門開槍，隨即至四分局育平派出所投案。案發後警方鑑識人員到場勘查蒐證，視經檢視現場鐵捲門上有3個疑似彈孔，鄧嫌坦承犯行不諱，作案動機與日前發生之詐騙案財務糾紛有關。

據傳，台南涉嫌以代操股票方式吸金5億、被稱是「吸金大亨」的劉士魁，可能把詐騙鉅款藏在安平老家，疑道上想逼劉嫌家人還錢逼債，才會開槍警告。而涉嫌出面開槍後投案的鄧嫌年僅20歲，雖稱是劉嫌吸金的被害人，但從其作案過程及持有槍械來看，鄧嫌疑非獨力犯案，疑有人幕後指使作案，動機應不僅是他個人對吸金的劉嫌作為不滿，有債務糾紛這麼簡單。

此外，鄧嫌交出的霰彈槍及子彈，雖非明顯制式槍戒，但也非土制槍械，具有殺傷力，道上人物要取得這種等級槍械並不容易，鄧嫌有此分量持有？警方對此十分存疑，目前已送往鑑識，並追查槍械來源。

四分局指出，全案已報請檢察官指揮偵辦，目前除追查槍枝來源及是否有幕後指使人之外，詐騙案部分已報請檢察官指揮偵辦，將全力清查金流、共犯及搜索可疑處所，務求全力追回遭詐騙贓款，請被害人保持理性，不可有類似尋報復行為，否則警方一定依法嚴查究辦。

據了解，劉男在台南市東區經營洗鞋店，被害人指出劉男以招攬代操作股票吸金，2021年中開始，加入劉男的股票代操社團，起初獲利不少，於是投入數十至數百萬資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，投資人數曾超過5百人，代操總金額預估超過5億元，因近來股市失利，劉嫌周轉不靈而落跑，被害人發現劉嫌的店已關門，且人早已不住在台南安平，憤而糾集向市警四分局提告，由於被害人人數眾多，還出現警所前排隊作筆錄的奇景。

四分局受理70多人報案，吸金金額約1億2千多萬元，劉嫌落跑藏匿台北，台南市警方在台南地檢署檢察官指揮下，在台北市1家飯店循線將他緝獲，現場起獲100多萬元現金，南檢以涉詐欺等罪嫌聲押，台南地院14日晚上召開羈押庭，法官認為劉嫌涉嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人之虞，裁定羈押禁見、禁止通信。