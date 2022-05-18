台南停車收費綠能淨化　28輛電動機車啟動執勤

▲民間企業捐贈交通局28輛電動機車已全數配發停車收費員上線執勤使用，大幅減少收費員巡場開單的碳排放量。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市路邊停車收費開單作業再「綠能淨化」，民間企業永梁公司捐贈交通局28輛電動機車，經辦理領牌、電池租用採購等作業後，已全數配發停車收費員上線執勤使用，大幅減少收費員巡場開單的碳排放量。

交通局局長王銘德表示，帶領台南市朝向智慧城市及低碳城市發展，是市長黃偉哲一貫的施政方針，台南市目前已於2500席路邊停車格位建置智慧路邊停車計時收費系統，以無人化、無紙化方式進行停車收費，可減少收費員繞行街道開單相關成本及其衍生的交通與環境影響。

此外，在道路條件尚須以人工方式巡場開單的路段，除受交通局委託執行開單的台灣國際公司已使用電動機車做為收費員的執勤工具，現在民間企業永梁公司響應綠色交通，捐助交通局28輛宏佳騰智慧電車，全數配發給交通局轄下的停車收費員執行勤務使用。

停車營運科科長陳英傑表示，收費員執行開單作業時車輛經常處於走走停停或怠速狀態，以燃油機車行駛較為耗油，相對也更容易造成環境的污染與負擔；電動機車行駛時不排放廢氣、靜止時無須怠速運轉、噪音量也低，且收費員騎乘感覺也會更平穩舒適，是友善環境、也友善員工的巡場運具，而規劃低排放、低汙染的停車管理執行方式將是交通局爾後持續努力的方向。