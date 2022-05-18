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吸金超跑男家遭轟5槍影片曝！槍手嗆「5億探長」：讓你看到瘋子

記者林悅、黃資真／台南報導

台南一名被稱為「吸金大亨」的劉士魁，涉嫌以代操股票方式吸金5億。今（18）日凌晨1時34分一名20歲鄧姓嫌犯疑似同為受害者，跑去劉嫌家中開5槍警告，事後還在個人臉書上恐嚇「但我今天得給你上一課」，目前他已向警方自首，開槍現場畫面曝光。

▲▼槍手對劉士魁老家開槍洩憤。（圖／記者林悅翻攝）

▲20歲槍手對劉士魁老家開槍洩憤。（圖／記者林悅翻攝）

畫面中可以看見，鄧姓嫌犯先是開車衝撞民宅，下車後從槍袋拿出一把霰彈槍，並對著大門連開5槍，現場還遺留剩餘未擊發的5個子彈，事後至派出所自首。

▲台南超跑吸金男老家遭休旅車撞擊後，車上槍手下車就開槍示警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲槍手駕車衝撞劉士魁老家。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，他也是吸金案的受害者之一，因對劉嫌行為不滿，才會開槍洩憤，事後他在臉書上寫下「什麼人該吸，什麼人不該動歪腦筋，這些道理，或許你在紙醉金迷，也許你年少無知，但我今天得給你上一課」、「你當我們傻子，我讓你看到瘋子」、「也許你以為羈押禁見，就是你最好的保護傘，但你別忘了，你的保護傘是有心人若想進去，也是能進的去」。

▲21歲槍手對劉士魁老家開槍洩憤。（圖／翻攝自臉書）

槍手事後在臉書上發文。（圖／翻攝自臉書）

據悉，被指控代操股票吸金的劉士魁，在台南市東區經營洗鞋店，相關被害人說，2021中開始，加入劉男的股票代操社團，起初獲利不少，於是投入數十至數百萬資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，最多時超過5百人，代操總金額超過5億元以上。

但因疫情與國際經濟波動很大，股票每況愈下，在獲利減少後，劉男近期欲改變原本代操模式，且須簽同意書，約定2年內不得拿回本金，加上盈利發放由每週改為每月或每季發放，開始有人出現疑慮，要退退返本金「退出」股票代操作社團，劉男即開始拖延退還時程，接下來人就落跑，他開的店也全部關門，人不知去向。

▲▼台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／記者林悅翻攝）

▲劉士魁時常在社群上PO出炫富照，營造多金形象。（圖／記者林悅翻攝）

有被害者在臉書爆料公社控訴，劉男廣設洗鞋店，營造「跑不掉」的假象，生日派對野花百萬包場，請來模特兒、SG、猛男大撒幣，劉男更曾在夜店撒鈔，營造多金形象。目前已有超過70名受害者至警局報案。

由於劉男捲款潛逃後已未使用手機，就連父母都聯繫不上，警方懷疑他已逃到外縣市，而後於13日凌晨台北一間飯店順利逮捕劉男，目前遭收押禁見，全案積極偵辦中。

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