▲立委洪申翰質詢特權探病問題。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

退將夫人在疫情期間違反規定到三總探病，對著兩名護理師咆哮15分鐘，引發網友關注。立委洪申翰今（18）日在立法院社福衛環委員會質詢時籲請衛福部「主動、積極」處理，「因為特權的原因無法好好處理，對第一線人員打擊很大。」對此，陳時中承諾，會請衛生局調查是否違反2法規，會積極處理，「起碼會有一個報告」。

近日網路流傳一部「來自南丁天使子民的哭訴」，影片中一位退役將軍夫人疑似因探病問題，對著兩名護理師咆哮15分鐘，引發網友關注。對此，事發醫院三軍總醫院也回應，經查證確為醫院病患的家屬，近日因憂心病患病情變化，致情緒激動而與護理師有所争執。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該影片投訴文寫道「在加護病房每個病人都是急重症，唯獨我們這家某一位退役將軍夫人可以探病，探病過程中超過四小時，家屬探視下無做任何快篩及PCR，且還會在抵抗力差的病人面前咳嗽喝水。」影片中也可見該名家屬不斷對護理師大聲質問「為什麼我不能進來？」、「他（醫師）還在查房為什麼我不能進來？」

▲退將夫人「特權探病」飆罵護理師恐觸2法，陳時中承諾積極處理。（圖／記者嚴云岑攝）

民進黨立委洪申翰在質詢時先舉衛福部次長石崇良5/9答詢時所提，民眾應給予護理人員最大的尊重，不要辱罵或不耐煩，對於醫療暴力更是「絕對譴責、更應重罰」，包含口語污辱。之後更秀出《醫療法》第24條規定，「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。」質疑退將夫人在病房飆罵護理師，衛福部是否應該有更實質作為？

對此，陳時中回應，相關議題應該地方衛生局調查與開罰，會請照護司長與衛生局了解探病作為是否違反《醫療法》與《傳染病防治法》，會積極處理，「起碼要有一個報告出來」。他更重申，在疫情裡面不允許特權，《醫療法》24條修法時，就已經體認到醫護人員辛苦必須予以保護，此案已涉及公然侮辱情況，必然要去處理。

三總日前也回應，影片經查證確為醫院病患家屬，近日因憂心病患病情變化，致情緒激動而與護理師有所争執，已立即責成公關室及社服室主任與家屬溝通，強調依現行防疫規定全面禁止探病，並由護理部妥適安撫本院護理人員心緒，未來也將嚴格要求家屬確遵中央疫情指揮中心防疫探病規定，後續加強宣導與病患家屬充分溝通，避免類案再生。