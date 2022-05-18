女運將為搶快篩併排違停　見警開單奔出求情...通緝犯身分曝光

記者張君豪／台北報導

12日上午信義警分局吳興所警員巡邏時，發現一輛計程車併排違停，上前打算取締，該車張姓女司機（46歲）見警趕緊跑出來打算將車開走；原來張女在路旁藥局領取快篩試劑，才會違規併排停車，警方索取職業駕照、營業登記證時，張女神情慌張，坦承自己執業登記未查驗已廢止。警方主動查詢身分，赫然發現張女居然是侵占通緝犯，當場依法逮捕。

▲張姓女司機購快篩試劑併排違停遭取締，警方查驗身分發現她居然是侵占通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示：吳興街派出所警員陳晉賢，12日上午擔服勤區查察勤務到里辦公室洽公，行經信義區吳興街60號前時，遇上一計程車違規併排，造成交通壅塞，陳員見狀立即上前取締。

張姓女司機見警要開單告發，準備將車開走，並向員警解釋，為領取快篩劑才會暫停路邊；當陳員向張女索取駕照時，她遲遲拿不出來，原來她的計程車執業登記早遭註銷，陳員將張女證號輸入警用系統查驗，赫然發現張女身揹侵占通緝。

張女解釋，先前因遭人控告侵占，但她長期未居住於戶籍地址，所以不清楚狀況；張女經地檢署數度傳喚未出庭，2021年10月遭台北地方檢察署發布通緝在案，陳員得知張女係通緝犯後，隨即呼叫派出所同仁前來支援依法逮捕，全案詢後解送台北地檢署歸案。

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