狂徒試槍IG秀影片！警上門抓人驚見「陽性試劑」　緊急捅鼻快篩

▲北投警偵辦毒品溯源案，發現2嫌不僅長期吸毒更擁槍自重。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

超驚險！北投警分局偵辦毒品溯源案，發現游姓犯嫌及吳姓犯嫌不僅長期吸食毒品，更擁槍自重，甚至猖狂妄行在IG等PO試槍影片。警持搜索票到游嫌樹林住家，驚見快篩陽試劑，經問才知吳嫌快篩陽卻未就醫，警不敢大意立刻對游等人快篩，所幸均陰性，也起獲子彈、改造槍、毒咖啡包。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送新北地檢署偵辦。

警方發現22歲游姓嫌犯與26歲吳嫌不僅賣毒也吸毒，連吳的22歲朱姓女友也參與吸毒，游嫌甚至目無王法在IG放上試槍畫面，甚至打上「這消音也太消音，你會死:)」囂張文字，北投分局長立刻指示成立專案小組，實施跟監、蒐證，調閱監視器影像，向新北地院聲請搜索票。

▼26歲吳姓嫌犯不僅吸毒甚至還在網路上PO出試槍影片。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本月10日警持搜索票，前往新北市樹林區游姓嫌犯住家，當場見游的20歲李姓女友、吳嫌及其朱姓女友正在他家聚會，警於住家執行搜索時，赫然驚見有「快篩陽試劑」，經追問得知竟是吳嫌快篩陽後未就醫，警方不敢大意立刻著全套防護設備，立刻對4人實施快篩，所幸均呈陰性。

▼嫌犯擁槍自重。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方進一步查獲加裝提高精準度瞄準鏡、槍托等配件的改造手槍1枝、改造手槍零件1組、子彈54顆、氣動手槍2支、氣動步槍1支、道具彈37顆、毒品咖啡包99包（總毛重446.5公克）、安非他命吸食器2組等。

▼警方訊後將游嫌吳嫌及朱嫌移送新北地檢署 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方將游嫌、吳嫌、朱嫌帶回分局製作筆錄，李女則因無參與吸毒、賣毒被列為關係人，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。