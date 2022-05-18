篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話回應」她氣炸：出來道歉

▲陳時中宣稱「沒有快篩就沒有確診」引怒火。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

有護理師求援，第一線的醫護不敢快篩，「篩了只會讓醫療崩盤」；中央疫情指揮官陳時中昨（17日）回應「沒有快篩就沒有確診」。對此，台北市議員王鴻薇今（18日）臉書發文痛批，「陳時中應該向所有醫護人員及國人道歉！」

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳日前分享一位護理師的私訊截圖，從截圖中可以看到，一位護理師表示這波疫情重創整個醫療院所，是她執業以來看過最慘重的。「從醫院發生第一個案例，一個星期的時間，我們全院200多位病人被感染。而且，醫護人員全部感染。」

對此，指揮中心指揮官陳時中昨天下午在防疫記者會上回應，「沒有篩就沒有確診」，直言該說法未被證實。

▲醫護人員不敢快篩。（圖／翻攝陳玉鳳臉書）

「醫護不敢快篩，陳時中還在說幹話！」台北市議員王鴻薇今天在臉書重砲批評，表示有護理師透過網路求援表示，不敢快篩，篩了只會讓醫療崩盤，陳時中對此事居然表示「沒有快篩就沒有確診」，讓許多第一線的醫護人員大感不滿。

王鴻薇指出，當醫療第一線人員，冒著確診照顧確診的風險，繼續相忍為國，不敢快篩，防疫指揮官可以用這種鴕鳥心態，講這些幹話意義在哪裡？當目前醫護人力匱乏，基層苦撐，看到上位者是這種態度，要有多心寒就有多心寒。

王鴻薇認為，防疫視同作戰，有這種指揮官，漠視基層、請問這仗還怎麼打？如果沒有快篩沒有確診，陳時中你敢不敢醫護普篩？怕不怕崩盤？「陳時中應該向所有醫護人員及國人道歉。」

▼王鴻薇痛批陳時中，要求出面道歉。（圖／王鴻薇臉書）