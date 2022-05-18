驚恐畫面曝！捷運鐵鎚哥車廂內狂揮　旅客嚇壞錄影急報警

記者張君豪／台北報導

台北捷運年初傳出有男子在車廂內，掏出鐵鎚揮舞的駭人事件，當時捷運站副站長獲報立刻去陪著男子下車，由警方依妨害秩序罪嫌移送法辦，這名杜姓男子到案辯稱，只是為了要找包包內的健保卡，所以先把鐵鎚拿出來而已，台北地檢署調查後，以無法證明杜男友危害他人主觀犯意，17日處分不起訴。

▲杜男年初在捷運車廂內揮舞鐵槌畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

對此轄區台北市大安警分局18日公布當時捷運車廂其他乘客錄下的畫面，杜男在捷運持鐵鎚從包包拿出一把鐵鎚揮了5至6秒，過程造成部分同車廂通勤乘客驚擾，嚇得趕緊撥打電話報案求助。

這起捷運車廂揮鎚事件發生在2022年2月28日下午2點左右，從北投往大安方向的某節車廂內，杜男坐在博愛座旁的一般位靠著窗，有人看到他突然從包包拿出1把鐵鎚揮動，民眾趕緊報案；捷運副站長獲報後上車，杜男已經收起鐵鎚，神情自然地和副站長一起下車。

杜男向站務人員解釋，鐵鎚是他剛去買來，準備要修理腳踏車用的，原本放在包包，拿出來是因為突然想要找健保卡，找到之後，就把鐵鎚放回包包了。檢察官調查勘驗監視畫面，杜男手拿鐵槌的時間約5、6秒，而且當時杜男坐位周遭沒有其他人在，無法證明杜男有對其他人造成危害的犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴杜男。

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