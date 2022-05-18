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加熱菸健康風險評估　學者：可先參考歐盟、英國、紐西蘭作法

▲▲台北醫學大學醫學系教授莊凱任表示加熱菸健康風險評估，可參考歐美先進國家。（圖／民眾提供請勿翻攝）

▲學者建議加熱菸的「健康風險評估」可參照歐美國家「申報」審查。（圖／民眾提供請勿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院版《菸害防制法》修正草案開放加熱菸，禁止電子煙、加味菸、細支菸販售，其中，加熱菸必須通過國民健康署的「健康風險評估」審查，此案在立法院審議時，成為朝野討論的焦點。台北醫學大學醫學系教授莊凱任建議，可先參考歐盟、英國、紐西蘭上市前「申報」的作法。

根據行政院版《菸害防制法》，第七條新增「健康風險評估」審查，有關中央主管機關公告指定之菸品，「業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之。」

此外，第七條也明定，「經向中央主管機關依法完成申報之菸品有新發現健康風險時，中央主管機關得公告指定其應於一定期限內申請健康風險評估審查，並應限期命業者回收及停止製造、輸入；申請健康風險評估審查，未經核定通過者， 限期命其回收或銷毀並禁止製造、輸入。」

比較國際上的作法，大致可分為三類，第一、菸品管理制度，如日本將加熱菸視為合法菸品，可以販售；不含尼古丁的電子煙，包括使用年齡與行銷等，亦可販售，無特別規範。第二、上市前「申報」機制，如紐西蘭政府要求上市前3個月通報，政府明訂不可添加於電子煙的成分，並且要求製造商每年繳交資料以監管；英國則規定上市前6個月由製造商申請通報；歐盟亦規定上市前須透過電子方式通報產品成分、釋放物質等資料。

第三、美國的上市前「審查」機制，在菸品上市之前，必須通過一系列的審核機制。美國食品藥物管理署審查雖立意良善，但業者須繳交上百萬份資料，甚至耗時1至2年，亦有批評方認為，在等待審核的空窗期，恐適得其反，將消費者推向黑市購買。

對於我國是否應仿照美國的上市前「審查」模式，莊凱任認為，台灣若能仿照日本那樣最好，因為不論是傳統菸、加熱菸或是電子煙，廣義來說都是菸品，過往的《菸害防制法》已經很完善，可以用最公平、合理的方式規範。

▲▲台北醫學大學醫學系教授莊凱任表示加熱菸健康風險評估，可參考歐美先進國家。（圖／民眾提供請勿翻攝）

▲台北醫學大學醫學系教授莊凱任。

莊凱任指出，日本對於無尼古丁的電子煙跟加熱菸都合法，用菸品管理方式，以同一套法規標準管理，但台灣現在要修改《菸害防制法》，光是「重新定義菸品」就有爭議。若台灣若不能仿照日本，莊凱任表示，可比照歐盟、英國、紐西蘭，採取上市前「申報」機制，不但能跟國際接軌，也能讓管理上跟國際的作法有一致性。

至於美國的美國的上市前「審查」模式，莊凱任指出，美國不會動不動就做風險評估，因為若是訂出一個劑量，如一週抽幾根或幾包是安全的，反過來說就是讓民眾會認為「我一週可以抽幾包」，這站在禁菸角度不見得是好事。

莊凱任表示，若要進一步探討健康風險評估方式，可從化學、毒理學、人體分析三個角度著手。首先，在化學部分，用儀器解析菸品的成分，檢視毒性資料，評估是否對於人體有害。第二，可用毒理學進行分析，以動物實驗的方式，例如讓動物食用少量的煙品原料，推估動物發生不良反應的機率，可得到很有意義的數據。第三，直接以人體的方式研究，但這個風險高，也曠日費時，國內外不見得會做。

莊凱任表示，若以人體方式進行健康風險評估，「不確定性真的太高了」，因此建議政府若要做的話，用化學跟毒理學的方式進行健康風險評估，相對會比較客觀。

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