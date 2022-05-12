快訊／7天本土新增30萬2754例　衛福部示警「進入廣泛社區流行」

記者杜冠霖／台北報導

台灣本土疫情延燒，上週衛福部報告曾估5月11日單日確診數字達到54124至102743，，而11日實際新增57188例確診個案，衛福部12日在行政院會報告中指出，近一週新增302,754例，較前一週明顯上升，「國內進入廣泛社區流行」，病數持續快速增加。

行政院院長蘇貞昌今在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，根據衛福部最新報告顯示，近一週本土案例新增302754例，較前一週之124403例明顯上升，今年累計本土病例共421703例之中，中/重度個案894名，其中98名死亡。無症狀/輕症比例為99.79%。

衛福部表示，目前全球疫情持續趨緩，國內病例及中重症個案則仍在上升，預估高峰會落於5月中下旬，「請各部會務必加強跨部會及與地方政府之協調溝通，共同實施相關應變作為及配套措施，以使疫情早日趨於穩定。」

衛福部進一步說明，為強化防疫量能，自今日起，居家隔離/檢疫、自主防疫對象快篩陽性並經遠端醫療確認即為確診，以維持病例監測及採檢量能；居家照護者距發病日/採檢日達7天，無須採檢即可解隔，入住醫院、集檢所、防疫旅館者及中重症住院患者解隔條件亦已放寬；同時調整密切接觸者匡列，改以重點疫調、最小匡列為原則，並取消居隔電子圍籬。

衛福部指出，為擴大篩檢網路，除開放全國704家社區定點診所醫師診斷後發給快篩、增設指定社區採檢院所達387處外，另有190家基層醫療院所加入提供快篩陽性者PCR採檢服務，以分流篩檢作業。

▼衛福部12日預估國內外最新疫情趨勢。（圖／衛福部提供，下同，點圖放大）