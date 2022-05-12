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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／輝瑞口服藥庫存55萬人份　衛福部：孕婦經醫師評估後可用

記者杜冠霖／綜合報導

疫情升溫，新冠口服藥的儲備量也成為民眾討論焦點，對此，衛福部指出，口服抗病毒藥物方面，輝瑞新冠口服藥Paxlovid還有55萬人份，另為降低孕婦中重症風險，將懷孕增列入Paxlovid適用條件中，臨床醫師經評估效益大於風險，可經充分告知且獲同意後使用。

衛福部指出，口服抗病毒藥物方面，已簡化開立表單及領用藥物流程，並增設配置點(核心藥局自57家增加至2,400家)，提升藥物取得可近性；住宿型長照機構確診者之密切接觸者，快篩陽性即可投藥治療；另為降低孕婦中重症風險，將懷孕增列入Paxlovid適用條件中，臨床醫師經評估效益大於風險，可經充分告知且獲同意後使用。

▼衛福部12日向行政院報告已簡化給藥流程。（圖／衛福部提供，點圖放大）

▲▼衛福部12日在行政院會後記者會的最新疫情報告。（圖／衛福部提供）

對於口服藥應用，醫療應變組副組長羅一鈞11日說明，開立輝瑞口服藥物條件包括年齡12歲以上、體重40公斤以上；發病5天內沒有使用氧氣；屬於輕度到中度患者以及14個高風險因子，跟國外用藥標準相同，並沒有比國外嚴格，一樣都需要醫師處方。

羅一鈞也坦言，若有幾個特別屬於禁忌使用的交互作用，就無法開立輝瑞藥物，可能考慮開另一款藥物「莫納皮拉韋」，相對藥物交互作用較少，但有效性遜於輝瑞新藥，醫師評估這部分也最麻煩，因此要提醒民眾，不是跟醫師諮詢就一定會開，評估有4大條件，另外有沒有藥物交互作用實際存在，經醫師評估合適才會給予處方。

快篩試劑整備方面，衛福部表示，實名制預計徵用1億4,500萬劑，依時程於全國4,886家藥局及79家偏鄉衛生所販售，公費篩檢政策所需劑數5月底前可供應8,570萬劑，目前北北基桃地區民眾亦透可過零售通路及藥妝店購買。

▼輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

▲▼輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

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