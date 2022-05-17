王必勝炮打雙北搶衛福部長大位？　侯友宜：我顧好新北市民

▲侯友誼慰問台北慈濟醫院醫療團隊暨視察居家照護中心。（圖／新北市政府提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

衛生福利部醫福會執行長王必勝14日批雙北叫不動大醫院，讓雙北首長動怒。現在更外傳王必勝炮打雙北是為了立戰功，以爭取衛福部長大位，對此，新北市長侯友宜今（17）日並未做出明顯回應，僅表示，「顧好新北市市民，這是我最重要的事情」。

王必勝日前接受專訪時提到，台北市、新北市在疫情爆發時，只能依靠聯醫系統設置篩檢站，明顯叫不動大型教學醫院、地區醫院。侯友宜15日回擊，這種說法傷透所有第一線同仁的心，「我請問中央在我們最辛苦的時候給了什麼？如今說這種話打擊基層同仁，你叫我們情何以堪？」

近日外傳，王必勝炮打雙北是為了立戰功，以爭取衛福部長大位，對此，侯友宜今日赴台北慈濟醫院視察醫療團隊接受媒體提問時表示，「我現在跟所有的醫療團隊只有一個心情，我們全心全力守護新北市民的健康，我們要用一個關懷、包容，更能夠站在市民的健康的立場，顧好新北市市民，這就是我全心全力跟所有醫療團隊站在一起、一起拚，這是我最重要的事情」。

對於王必勝說雙北叫不動醫院，台北慈濟醫院院長趙有誠也說，從去年疫情開始說起，他認為新北市不只是大醫院、中醫院、小醫院甚至到診所，所有醫護同仁都非常的團結，以台北慈濟醫院為例，負責新店、蘆洲、雙溪、平溪、瑞芳、貢寮等地區的56萬多的人口為主。

趙有誠進一步說明，從疫情開始至今，每個醫院都非常的用心，而且讓市民絕對不會有求醫無門或者是跑來跑去不知道要找誰，即使市府有按地方區域讓民眾就診，但即使有病人跨區就診，醫院也是照樣照顧，所以他個人是認為，不會有很慌亂的感覺。

