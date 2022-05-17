雲林+506！累計已4家長照機構內集體染疫　感染率達5成

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（17）日新增506例本土確診個案，虎尾79例，西螺60例，斗六59例，麥寮39例，北港28例，水林24例，崙背23例，斗南、四湖、台西、土庫各21例，口湖20例，元長17例，二崙、古坑、大埤各14例，東勢、莿桐各9例，林內7例，褒忠6例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日506例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，無症狀241人、輕症265人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有927人、確診者居家照護在管中有2435人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/14已完成接種醫療院所接種4462人、校園接種737人(共5199人)， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋506例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據雲林縣衛生局疫調，截至今日共有4家長照機構發生群聚感染，感染率達五成。初期發生原因皆為機構照服人員確診或是機構住民外出洗腎感染引發群聚事件。衛生局表示，近期中央流行疫情指揮中心公布死亡確診案例中，多半為沒有接種COVID-19疫苗者，仍請機構鼓勵住民及家屬同意儘早讓長者完整接種疫苗，以降低染疫後發病為中重症或死亡之風險。

衛生局指出，在疫情持續延燒期間，若有確診個案發生，請機構務必盡速通報衛生單位，以利疫情防治並安排合作醫院進行醫療處置、個案評估、及早介入治療，藉由各項應變措施，期能降低確診住民轉為中重症之機率，並將疫情擴散風險降至最低。

雲林縣受確診師生影響停課部分，幼兒園有17班停課，分佈於13校；國小有56班級停課分佈於29校。

5/15-5/17，正心幼兒園、北港鎮立幼兒園、小天才幼兒園、四湖國小附幼、崙背鄉立幼兒園、元長鄉立幼兒園、來來幼兒園、斗六保進幼兒園、古坑鄉立幼兒園。廉使國小、文正國小 、公誠國小、崙背國小、立仁國小、廣興國小 、豐安國小 、大埤國小 、林中國小 、廉使國小、元長國小 、南陽國小、鎮南國小。

5/16-5/18，金湖國小 、山內國小、土庫國小、立仁國小、客厝國小、鎮南國小、北辰國小、莿桐國小。

5/17-5/19，三民幼兒園土庫鎮立幼兒園、斗南鎮立幼兒園、安定非營利幼兒園。鎮西國小 、莿桐國小、文昌國小、公誠國小、虎尾國小、斗六國小、水燦林國小、崙豐國小、義賢國小、尖山國小、頂湖國小、客厝國小、光復國小、馬光國小。

▲雲林校園停課日期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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