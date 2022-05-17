被批缺乏同理心　柯文哲回擊「很奇怪」：議員主張大家盡量爽約？

記者袁茵／台北報導

台北市政府目前已開設24處防疫急門診，提供民眾PCR篩檢與拿藥，台北市長柯文哲16日認為，爽約率實在太高，並揚言要記下身分證字號；但台北市議員陳怡君認為，柯文哲的言論是缺乏同理心。對此，柯文哲17日回擊，有些議員講的話讓他覺得很奇怪，「不曉得她是主張大家盡量爽約，還是怎樣？」

陳怡君17日上午表示，台北市擴建防疫急門診，一天運作量能達1.1萬，柯文哲16日稱爽約率太高，還說「一開始用拜託的，再來就要記下你身分證字號」，但防疫當前，柯文哲身為父母官，卻口不擇言對老百姓語帶威脅，很明顯缺乏慈悲心跟同理心，做出政治人物的極差示範，金剛經都白念了。

▲台北市議員陳怡君。（資料圖／記者黃克翔攝）

陳怡君指出，疫情當前，大家都活在戒慎恐懼之中，沒有人願意染疫，大家都希望回歸正常生活，之所以需要用到快篩、門診，人人都是萬不得已、百般無奈，不是人人都像柯文哲一樣有司機交通接送、有第一手物資防疫，只要坐鎮在崗位上打電話指揮、出張嘴就行了。

陳怡君認為，大家都去醫院掛號看過病，候診室叫號沒到、跳下一號，醫生也是心平氣和繼續看診，有哪個醫生會說出「敢放我鴿子就點名做記號」這種話，柯文哲可能是市長當久了，換了位子就換了腦袋，失去了從醫時的慈悲心跟同理心，忘了病人也是人，庸碌生活百忙之間也會有突發狀況，誰會故意跟自己的健康過不去。

針對陳怡君認為柯文哲提爽約率、記下身分證字號等言論有爭議，柯文哲17日下午視察台大篩檢站時回應，「常常議員講很多話，我覺得很奇怪。」以醫療體系立場來講，仍會讓民眾預約，如果不來的話就要取消，不要預約了卻又佔掉名額，「議員又出來講一大堆話，我不曉得她是主張大家盡量爽約，還是怎樣？」

柯文哲強調，是非對錯有一定的標準，預約不來就得取消，才不會造成醫療體系混亂、效率降低，通常講了之後，80％以上的民眾都會遵守，相信16日宣布後，之後爽約率一定會下降。

▼台北市長柯文哲視察台大篩檢站。（圖／台北市政府提供）