雲林今年確診人數累計6607例　這項數字「0」拿下防疫模範生

▲雲林縣截至昨日累計6607確診案例中重症的比率仍維持0。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內防疫政策走向病毒共存，染疫確診之數字已不再是重點，而是聚焦於中重症案例比率。雲林縣新冠狀病本土確診個案截至昨（15）日累積已達6607例，用全國中重症比率0.21%來換算人數的話，約有14例中重症，但雲林縣政府衛生局所公布截至昨日，實際中重症人數為0。

根據中央流行疫情指揮中心昨日公布數據，以2022/01/01-05/14本土病例共672,998例分析中重症比率約在0.21%，如若以雲林縣6607確診案例換算至少會有14人得道中重症的比率值，而雲林縣到昨天為止中重症的比率仍維持0。

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雲林縣2022年本土個案中，其中比例最多的年齡區間為20-29歲共962人，佔比約為15.86％；次多的年齡區間為30-39歲共905人，佔比約為14.92％；而10歲以下小孩共762人，占比約為12.56％；年長者70歲以上的染疫者合計已有462人，但雲林目前累計確診者至今均為無症狀與輕症個案，未有中重症患者。

▲中央流行疫情指揮中心公布截至昨日全國確診人數及中重症比率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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