　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身

記者袁茵／台北報導

面對疫情洪峰將至，台北市議員游淑慧17日建議，23日起台北市中小學暫停到校上課2週；台北市副市長蔡炳坤則說，有跟新北市一同擬定一些方案，並於18日防疫會議討論，確認後才會公布。對此，台北市長柯文哲表示，牽一髮動全身，這會遇到2個困難，目前雙北教育局正在討論，並與教育部聯絡。

針對游淑慧建議，自5月23日起高中以下暫停到校上課2週，柯文哲17日視察台大篩檢站時回應，牽一髮動全身，國小生要在家線上上課有很多困難，包括家長要照顧的問題，不是政府隨便講，且高中更麻煩的在「雙北要一致」，因為跨區的學生太多了。

柯文哲指出，這題會遇到2個困難點，分別就是「國小生牽涉家長照顧」、「高中牽涉跨區」，目前台北市與新北市的教育局長都有在討論，並且與教育部聯絡；倘若疫情真的太嚴重，當然豪不猶豫的停掉，但現在醫療量能還在範圍內，做事情想好再做。

▲▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診/車來速建置。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供） 

游淑慧17日於臉書表示，「擔起責任，別再躲避，避過高峰，護童平安。」自4月28日至5月10日，台北市高中以下確診人數已破萬，並持續攀升中，且先前台北市政府預估5月23日到月底是疫情高峰期，她今天將正式發文給教育局，呼籲「別再拖了」，建議自5月23日起，高中以下暫停到校上課2週。

游淑慧提及，先前教育局面對她的質詢時，居然官僚回應「我們一步一步慢慢來。」但她認為，台北市政府沒有權力慢慢來，因為每慢一步，就會有更多小朋友確診。

對此，蔡炳坤接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，目前有在研議，但要考量的因素很多，例如國中本週多數都在線上上課，因為21、22日是教育會考，國中三年級考生幾乎都在家準備，避免群聚、不要影響考試；而高中職部分，有27所學校因為是會考考場，所以也停課做線上教學。

蔡炳坤說明，國中生結束21、22日的教育會考後，北市府鼓勵學校線上教學，但又碰到學生第三劑疫苗接種計畫；國小生則目前在打第一劑疫苗，但卻有家庭照顧問題，如果停課了得有家人照顧，然而現在卻不像2021年三級警戒時有「防疫照顧假」，所以這些都得納入考慮。

最後，蔡炳坤表示，台北市政府已有擬定一些方案，並與新北市教育局一起討論，以及徵詢學校、家長團體意見，預計18日與台北市長柯文哲開完防疫會議後，倘若通過，就會盡快和外界公布。

▼台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／台北市府提供）

▲▼北市疫情記者會0516，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤。（圖／台北市府提供）

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
自選「3+4」防疫險賠嗎？　金管會喊賠、各家產險規則不一
確診者「再感染」風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔
台北妹收通知「居隔180年」看傻　網揭心酸真相
雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身
男大生擔家計兼2差...送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩
5到11歲接種BNT疫苗　最快下週三開打
快訊／北市美女副發言人快篩陽　柯文哲將快篩
快訊／台中增3死2人沒打過疫苗　40多歲女心臟衰竭
快訊／今本土+65794　14縣市確診破千！
快訊／今增38死！　本土6萬5794例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被批缺乏同理心　柯文哲回擊「很奇怪」：議員主張大家盡量爽約？

晚發、資料打錯...居隔單亂象不斷　北市衛生局：中央有持續優化系統

一張圖看中央、新北0+7政策　侯友宜：我們更嚴謹

雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身

北市新增9772例！還有6.6萬確診者居家照護中　再增2防疫急門診

時力譴責南加州槍擊案兇嫌　「政府應正視仇恨的意識形態」

快訊／北市美女副發言人魏文元快篩陽　昨天有上班！柯文哲將快篩

快訊／為何不發關懷箱了？　新北市府：階段性任務達成

民進黨列蔡英文6年政績　出口創新高、加薪、減稅、穩定物價

「民眾拿不到居隔單因中央拖3天」　侯友宜轟法傳系統要嘛卡、要嘛當

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

被批缺乏同理心　柯文哲回擊「很奇怪」：議員主張大家盡量爽約？

晚發、資料打錯...居隔單亂象不斷　北市衛生局：中央有持續優化系統

一張圖看中央、新北0+7政策　侯友宜：我們更嚴謹

雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身

北市新增9772例！還有6.6萬確診者居家照護中　再增2防疫急門診

時力譴責南加州槍擊案兇嫌　「政府應正視仇恨的意識形態」

快訊／北市美女副發言人魏文元快篩陽　昨天有上班！柯文哲將快篩

快訊／為何不發關懷箱了？　新北市府：階段性任務達成

民進黨列蔡英文6年政績　出口創新高、加薪、減稅、穩定物價

「民眾拿不到居隔單因中央拖3天」　侯友宜轟法傳系統要嘛卡、要嘛當

喵星人聽得懂人話！　日研究證實：還會認「貓室友」的名字

香港或爆發第六波疫情！專家「列5原因」示警：曾感染仍會再染疫

自選「3+4」防疫險賠嗎？　金管會：有隔離通知就要賠

湖下海堤旁的「私人電影院」！金門秘境景點　全天候放映唯美藍海

被批缺乏同理心　柯文哲回擊「很奇怪」：議員主張大家盡量爽約？

羅一鈞不用請假洗衣了　中華郵政推i郵箱送洗衣物

《糖豆人》將成免費遊戲　6月21日起跨全平台連線...Steam版本將下架

屏東+1536！5歲以下確診累計904例　14人住院

陸Q2表現「倒春寒」？　他用天氣解讀5月後新經濟訊號

辛勤抗疫感謝有你　台東民意代表送肉粽加油打氣

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

政治熱門新聞

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

快訊／雙北宣布停課至5/28

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

不爽富邦怎麼辦？　王浩宇曝6招

還沒收到確診關懷包？北市15日已取消發放

快訊／雙北中小學「暫停到校2週？」　侯友宜：目前沒有新的計劃

王必勝讓排隊人龍消失？　他挖真相：醫院公告今起「不接受現場排隊」

王必勝出手「增開動線」！　2張圖看篩檢站排隊人龍一天消失

快訊／符理賠條件一定拿得到理賠金？　高嘉瑜轟黃天牧散播假消息

「民眾拿不到居隔單因中央拖3天」　侯友宜轟法傳系統要嘛卡、要嘛當

田麗喊中國鄒族被罵翻！鄉民女神：真的可悲

快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　被害者死亡賠1200萬

更多熱門

相關新聞

北市新增9772例！還有6.6萬確診者居家照護中

北市新增9772例！還有6.6萬確診者居家照護中

台北市17日新增9772例本土病例，根據衛生局統計，5月16日確診者居家照護6萬6850人，另有居家隔離1萬6789人。衛生局提醒，中央疫情指揮中心17日起實施確診個案同住家人居家隔離新制，完成3劑疫苗接種者，得免居家隔離，採7天自主防疫；若未完成3劑疫苗接種者，仍維持「3+ 4」規定。

快訊／北市美女副發言人快篩陽　柯文哲證實

快訊／北市美女副發言人快篩陽　柯文哲證實

T1職籃復賽　最新防疫指引公布

T1職籃復賽　最新防疫指引公布

51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

疫後時代　亞太航空運量恢復30％

疫後時代　亞太航空運量恢復30％

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面