雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身

記者袁茵／台北報導

面對疫情洪峰將至，台北市議員游淑慧17日建議，23日起台北市中小學暫停到校上課2週；台北市副市長蔡炳坤則說，有跟新北市一同擬定一些方案，並於18日防疫會議討論，確認後才會公布。對此，台北市長柯文哲表示，牽一髮動全身，這會遇到2個困難，目前雙北教育局正在討論，並與教育部聯絡。

針對游淑慧建議，自5月23日起高中以下暫停到校上課2週，柯文哲17日視察台大篩檢站時回應，牽一髮動全身，國小生要在家線上上課有很多困難，包括家長要照顧的問題，不是政府隨便講，且高中更麻煩的在「雙北要一致」，因為跨區的學生太多了。

柯文哲指出，這題會遇到2個困難點，分別就是「國小生牽涉家長照顧」、「高中牽涉跨區」，目前台北市與新北市的教育局長都有在討論，並且與教育部聯絡；倘若疫情真的太嚴重，當然豪不猶豫的停掉，但現在醫療量能還在範圍內，做事情想好再做。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

游淑慧17日於臉書表示，「擔起責任，別再躲避，避過高峰，護童平安。」自4月28日至5月10日，台北市高中以下確診人數已破萬，並持續攀升中，且先前台北市政府預估5月23日到月底是疫情高峰期，她今天將正式發文給教育局，呼籲「別再拖了」，建議自5月23日起，高中以下暫停到校上課2週。

游淑慧提及，先前教育局面對她的質詢時，居然官僚回應「我們一步一步慢慢來。」但她認為，台北市政府沒有權力慢慢來，因為每慢一步，就會有更多小朋友確診。

對此，蔡炳坤接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，目前有在研議，但要考量的因素很多，例如國中本週多數都在線上上課，因為21、22日是教育會考，國中三年級考生幾乎都在家準備，避免群聚、不要影響考試；而高中職部分，有27所學校因為是會考考場，所以也停課做線上教學。

蔡炳坤說明，國中生結束21、22日的教育會考後，北市府鼓勵學校線上教學，但又碰到學生第三劑疫苗接種計畫；國小生則目前在打第一劑疫苗，但卻有家庭照顧問題，如果停課了得有家人照顧，然而現在卻不像2021年三級警戒時有「防疫照顧假」，所以這些都得納入考慮。

最後，蔡炳坤表示，台北市政府已有擬定一些方案，並與新北市教育局一起討論，以及徵詢學校、家長團體意見，預計18日與台北市長柯文哲開完防疫會議後，倘若通過，就會盡快和外界公布。

▼台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／台北市府提供）