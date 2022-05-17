北市新增9772例！還有6.6萬確診者居家照護中　再增2防疫急門診

▲由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天正式啟用。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市17日新增9772例本土病例，根據衛生局統計，5月16日確診者居家照護6萬6850人，另有居家隔離1萬6789人。衛生局提醒，中央疫情指揮中心17日起實施確診個案同住家人居家隔離新制，完成3劑疫苗接種者，得免居家隔離，採7天自主防疫；若未完成3劑疫苗接種者，仍維持「3+ 4」規定。

衛生局指出，民眾在自主防疫期間需遵守自主防疫規範，且在取得2日內家用抗原快篩陰性證明後，才能外出工作、採買生活用品。外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

另外，北市今、明2天各新增1處防疫急門診，中正紀念堂防疫急門診，於17日正式啟動，服務時間自上午8時至下午8時單日可預約1200人次；台大醫學院體育館設置防疫急門診，於18日正式啟用，服務時間自上午9時至中午12時及下午1時30分至4時30分，週一至週五單日可預約400人次。

衛生局指出，截至目前為止，北市已開設24處防疫急門診，包含3處親子防疫急門診快速通道：市立聯合醫院婦幼院區兒童防疫門診、馬偕醫院新冠親子防疫門診、台大醫院親子疫病門診。

專供快篩陽性者預約PCR採檢，包括：北市聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區、市立萬芳醫院、市立關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、台北榮民總醫院、台大醫院、新光醫院、台北長庚、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、台安醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、西園醫療社團法人西園醫院、博仁綜合醫院、「北士科車來速」、「木柵機廠車來速」「中正紀念堂車來速」。

衛生局呼籲，已預約防疫急門診而當日無法就診者，請記得先行取消預約，將寶貴的醫療資源留給有需要的人使用。