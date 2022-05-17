中小學23日起「暫停到校2週」？　北市：與新北規劃中！最快明公布

▲面對台北市疫情洪峰將至，台北市議員游淑慧呼籲，自5月23日起高中以下暫停到校2週。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前預估，台北市疫情洪峰將落在23日；台北市議員游淑慧呼籲，教育局「別再拖了」，建議23日起中小學暫停到校上課2週。對此，台北市副市長蔡炳坤回應，有擬定一些方案，並於18日防疫會議中討論，確認後才會正式對外公布。

游淑慧17日表示，「擔起責任，別再躲避，避過高峰，護童平安。」自4月28日至5月10日，台北市高中以下確診人數已破萬，並持續攀升中，且先前台北市政府預估5月23日到月底是疫情高峰期，她今天將正式發文給教育局，呼籲「別再拖了」，建議自5月23日起，高中以下暫停到校上課2週。

游淑慧提及，先前教育局面對她的質詢時，居然官僚回應「我們一步一步慢慢來。」但她認為，台北市政府沒有權力慢慢來，因為每慢一步，就會有更多小朋友確診。

對此，蔡炳坤接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，目前有在研議，但要考量的因素很多，例如國中本週多數都在線上上課，因為21、22日是教育會考，國中三年級考生幾乎都在家準備，避免群聚、不要影響考試；而高中職部分，有27所學校因為是會考考場，所以也停課做線上教學。

蔡炳坤說明，國中生結束21、22日的教育會考後，北市府鼓勵學校線上教學，但又碰到學生第三劑疫苗接種計畫；國小生則目前在打第一劑疫苗，但卻有家庭照顧問題，如果停課了得有家人照顧，然而現在卻不像2021年三級警戒時有「防疫照顧假」，所以這些都得納入考慮。

最後，蔡炳坤表示，台北市政府已有擬定一些方案，並與新北市教育局一起討論，以及徵詢學校、家長團體意見，預計18日與台北市長柯文哲開完防疫會議後，倘若通過，就會盡快和外界公布。