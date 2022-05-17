快訊／日本將開放「這4國」旅行團入境！　遊客必須打完3劑疫苗

▲日本5月下旬將開放來自美國、澳洲、泰國和新加坡的小型旅行團入境。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本觀光廳17日表示，在5月下旬將開放「小型旅行團」入境作為旅遊測試，替全面開放觀光做準備，而首波開放入境的國家為美國、澳洲、泰國和新加坡，參加旅客必須接種完三劑疫苗。

根據《路透社》報導，日本觀光廳17日宣布，將從5月下旬開放「小型旅行團」入境觀光，作為全面開放入境前的測試旅遊。聲明中指出，首波開放來自美國、澳洲、泰國和新加坡的小型旅行團入境，而旅客必須接種完三劑新冠疫苗，旅行社也必須交出完整旅遊計畫，並隨時有導遊陪同。

NHK報導指出，國外旅行團需與日本觀光廳、日本旅遊協會合作，觀光地點將選擇由各都道府縣同意的景點。國土交通大臣齊藤鐵夫表示，觀光廳將對外國遊客貫徹防止感染對策，並針對確診者應對流程進行檢視、訂定旅遊業者指南，「關於再次開放日本旅遊，有必要謀求地方的理解和安心感。」

目前日本入境規定已鬆綁，允許學生和一般商務旅客入境，目前採取的措施是每天入境人數為1萬人，視近期疫情與機場檢疫狀況，研議6月起入境人數上限提高為每天2萬人。日本旅遊業更疾呼，應該利用日圓匯率跌至20年低點的機會，盡快開放外國旅客入境。疫情爆發前，日本2019年入境旅客數達3190萬人次，消費金額高達4.81兆日圓。