「全家剩我沒確診」釣出過來人曝2神物拚了：家人陸續準備解隔

▲全家人都中鏢，過來人靠2神物，至今快篩陰性。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「全家剩下我沒確診！」一名女網友透露，平時一家四口共同用餐，而他們三人日前快篩陽性，唯獨只有原PO陰性，她只好躲在房間，同時「一直戴著口罩+噴酒精」避免染疫。文章曝光後，有網友也分享同樣經歷，靠著酒精與漂白水消毒，「我的家人們陸陸續續開始準備解隔了」。

一名女網友在Dcard表示，全家人有Omicron症狀蠻久了，但之前快篩都正常，直到13日全家再度快篩測試，大家都呈現陽性，「只有我還是陰性，也沒啥症狀。」但隔天原PO起床後，她感覺喉嚨怪怪的，且一直有痰的狀況。

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尷尬的是，平時都是爸媽在做飯，鮮少進廚房的原PO直呼，「更不用說準備全家人吃的食物，而且我家房間很小，他們三個人沒辦法一直待在同一間，所以蠻常到客廳的。」

由於原PO至今仍陰性，因此她只能躲在房間裡哀號，「一直戴著口罩+噴酒精啦，不過我還是覺得遲早會被感染」、「感覺到時候如果家裡其他人都痊癒，我才確診的話，也是滿麻煩的！」

底下網友熱議，「你會不會是10%的天選之人」、「我本來也努力撐了四天，但還是被傳染了」、「我家只有我確診，我被通知確診前，很多天都跟他們共食，而且隔離的時候我們多少也有見到，但他們好像有什麼防護罩一樣」、「我們家三男三女，女的都中，男的都沒有，註定要服務的」、「新冠的潛伏期很長，兩週都有可能，不過加油，想像自己是全家最後希望」。

同樣有網友分享類似狀況，「我家也是這樣，不過我週三篩還是陰性，這一週基本上除了廁所、洗澡、拿食物，我完全不出房門，明天家人會解隔離開始自主，希望明天篩也是陰，我真的撐得超努力」、「我家5/1至今全家都確診，剩我還沒，我每天都超努力防疫，每天都待在房間（除了上班）、吃飯自己吃、洗澡前都會漂白水先洗衛浴設備，再噴酒精才去洗澡，到今早快篩還是陰唷（我有持續篩檢），我的家人們陸陸續續開始準備解隔了」。

▲過來人分享，每天靠酒精+漂白水消毒，至今仍陰性。（示意圖／記者劉維榛攝）



可惜的是，事後原PO於15日回報，最終仍被Omicron纏身，「我早上想說來篩一下，結果是陽性！果然是非常容易被感染，不過看留言也有人都沒事，真的是天選之人哈哈哈哈，不管怎樣還是祝大家都健康平安！」

▼原PO最後還是快篩陽性了。（圖／翻攝Dcard）





