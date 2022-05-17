室友隔離餐變「在地美食」　網見照片笑翻：地基主都吃比他好

記者黃翊婷／綜合報導

隨著本土疫情升溫，輕症、無症狀患者大多都是居家照護，必須自行解決三餐。一名網友在臉書PO文分享幫室友準備的隔離餐，包含飯糰、醃黃蘿蔔、堅果、甜點等；沒想到照片公開後意外引發網友熱議，還有人忍不住留言調侃，「在地美食」、「地基主都吃比他好」。

▲原PO幫室友準備的隔離餐。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文表示，16日因為來不及幫室友準備隔離餐，只好將就一下，但平常其實吃很好，只有這一餐是這樣，希望大家不要誤會。而在附上的照片中，只見地上放著一個白色的紙盤，上面裝有飯糰、堅果和醃黃蘿蔔，旁邊則擺著甜點。

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文章公開之後，意外引起網友熱議，大家紛紛留言調侃，「在地美食」、「地基主都吃比他好」、「好歹給個滷肉罐頭啊」、「如果是我打開看到飯在地上，應該會把你抓進我房間，一起分享飯與病毒」、「乍看之下以為是腳尾飯」、「就差香燭，背景音樂是佛經吧」、「開胃小菜、主食、配菜、甜品都有了，是講究的人」。

▲網友留言調侃原PO。

不過，也有熱心網友建議，現在畢竟是疫情期間，餐點放在地上難免有衛生疑慮，不妨在門口放張小桌子或椅子，或許會比較好一點。

其實，若與正在進行居家照護的確診者同住，有些生活習慣的確需要多加注意，例如居住環境要定期消毒，使用過的衣物、器具、餐具都要與其他同住者分開，不能混用；如果確診者需要與家人共用浴室、廁所等空間，雙方都要全程戴口罩，使用完也要記得清潔消毒，避免病毒擴散。