　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新變異「BA.2.12.1」入侵大陸！廣州報告首例　免疫逃逸能力更強

▲廣州白雲機場,疫苗。（圖／CFP）

▲廣州出現首例Omicron變異株BA.2.12.1 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

Omicron陸續出現多個亞變種，其中，較原始毒株傳播速度快超過25%的「BA.2.12.1」變異株已在美國等國快速蔓延。據《健康時報》報導，廣州近日發現1例境外輸入確診者，確診感染了「BA.2.12.1」，這也是大陸首次發現該變異株。

16日，《中國疾病預防控制中心周報（英文）》報告，大陸首例確診感染Omicron亞型毒株「BA.2.12.1」的境外輸入個案的具體情況。患者是一名27歲的中國大陸籍男子，乘坐的KQ880航班4月23日由肯亞奈洛比飛抵廣州白雲國際機場。

4月27日，該男子被驗出新冠核酸陽性，他有完整的新冠疫苗接種史，並在過去14天內沒有接觸過其他新冠肺炎感染者。確診後，他已被轉至廣州市第八人民醫院接受治療。

4月30日，患者的鼻拭子樣本基因測序顯示，其感染的是Omicron「BA.2.12.1」變異株。在刺突基因上共檢測到33個氨基酸突變位點，其中L452Q和S704L為「BA.2.12.1」亞譜系的關鍵位點，該序列已提交給大陸國家基因組數據中心。

據了解，「BA.2.12.1」變異株較Omicron其他亞變種具有更強的免疫逃逸能力，傳播率較BA.2快23%至27%。目前，至少已有17個國家報告了確診病例。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
教會殺手學霸背景曝光！　列名台中一中校友會連絡人
「全家剩我沒確診」釣出過來人曝2神物拚了：家人陸續解隔
教會槍手疑曾「任教台灣4所大學」！　校方回應了
快訊／王家梁確診！　許維恩被迫中止取卵哭了
連5天破6萬！　醫揭2原因示警：要暴衝了
快訊／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍！　蛇蠍情侶一審逃死
快訊／「拒重複投保」惹議　金管會：已承保不能拒絕理賠
王必勝出手讓排隊人龍消失？　他挖出「醫院公告」真相
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

虹橋上空飛機繞圈圈？機師在保持狀態

陸男關到怕「下輩子不來上海！」　　6千多人逃離昨湧進虹橋車站

林鄭月娥信天主教　談陳日君被捕：依法辦事不存在個人感情

新變異「BA.2.12.1」入侵大陸！廣州報告首例　免疫逃逸能力更強

男童爬變壓器「瞬間炸成電火球」！全身冒煙墜地　驚悚影片曝光

陸3月手機出貨量大減4成！專家：5G手機銷量在瓶頸期

直擊！電梯先震再高速墜落　4人嚇到半蹲自救「狂按樓層鈕」

四川廣安「疫情直追上海」！8天新增588人感染　已外溢重慶深圳

封城6周　上海：全市16區已實現「社會面清零」

1.7萬婚紗照「慘胖成75公斤」！新娘PO文大罵垃圾　反被提告慘了

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

虹橋上空飛機繞圈圈？機師在保持狀態

陸男關到怕「下輩子不來上海！」　　6千多人逃離昨湧進虹橋車站

林鄭月娥信天主教　談陳日君被捕：依法辦事不存在個人感情

新變異「BA.2.12.1」入侵大陸！廣州報告首例　免疫逃逸能力更強

男童爬變壓器「瞬間炸成電火球」！全身冒煙墜地　驚悚影片曝光

陸3月手機出貨量大減4成！專家：5G手機銷量在瓶頸期

直擊！電梯先震再高速墜落　4人嚇到半蹲自救「狂按樓層鈕」

四川廣安「疫情直追上海」！8天新增588人感染　已外溢重慶深圳

封城6周　上海：全市16區已實現「社會面清零」

1.7萬婚紗照「慘胖成75公斤」！新娘PO文大罵垃圾　反被提告慘了

徐乃麟遭亂爆料與女密友婚外情丟300萬代言　二審逆轉免賠

柏賈爾茲有意延長續約　美媒：紅襪戰績若不反彈恐成交易籌碼

向網路巨擘收費》顏廷棟／採取網路治理模式　數位平台與媒體共榮發展

22歲李庚希自認很愛錢　《雪中悍刀行》邱心志公主抱喊：比打球還累

消防員面臨染疫高風險　蔣萬安提案修法：民眾需誠實告知TOCC

中職再傳疫情　樂天桃猿二軍2球員1教練快篩陽

「0+7」新制上路　教職員工自主防疫7天期間「原則不到校」

有車為王！二手車變貴、1-3月過戶數增　這類中古車最搶手

方振宇目標世錦賽奪首牌　陳亮達東京帕運學到很多更有自信

剛墮胎就急奔摩鐵會情郎！人妻被抓姦竟哭窮　名下財產曝光臉腫了

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

大陸熱門新聞

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

約餐廳相親　女生狂點餐13000元

8歲兄妹冒雨走20km　只為做免費篩檢

女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離

上海：全市16區已實現「社會面清零」

1.7萬婚紗照慘胖成75公斤！新娘PO文大罵反被提告

直擊！電梯先震再高速墜落

男童爬變壓器瞬間炸成一團電火球！驚悚影片曝光

87億毛澤東書法遭賤賣！3賊慘了

新變異「BA.2.12.1」入侵大陸！廣州報告首例

泡芙1組10入　她逛超市拿空盒結帳

四川廣安疫情直追上海！8天新增588人確診

北大深夜爆學生抗議 ！微博全面封鎖消息

綠色是安心的顏色！陸夯綠碼周邊

更多熱門

相關新聞

陸商向心夫婦求解禁　怨口罩疫苗快篩都不能搶

陸商向心夫婦求解禁　怨口罩疫苗快篩都不能搶

大陸「中國創新公司」負責人向心與妻子龔青，因來台涉共諜案，從2019年被限制出境至今，2夫婦最後僅被以洗錢罪起訴，一審獲判無罪。檢方上訴二審後，2人向高等法院請求解禁。龔青更在庭上說，因不是國民身分，口罩、疫苗、快篩全都不能搶，連基本的需要都無法顧到。

大陸出手救房市！央行下調首購房貸利率

大陸出手救房市！央行下調首購房貸利率

大陸衛健委主任：提前規劃準備永久性方艙醫院

大陸衛健委主任：提前規劃準備永久性方艙醫院

大陸4月消費年減11.1%　創逾兩年來新低

大陸4月消費年減11.1%　創逾兩年來新低

白宮高層重申一中政策不變　大陸外交部回應

白宮高層重申一中政策不變　大陸外交部回應

關鍵字：

BA.2.12.1廣州大陸變異株大陸戰役

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面