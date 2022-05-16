大陸要建「永久性方艙醫院」！衛健委主任：堅定不移貫徹動態清零

▲大陸國家衛健委主任稱，規劃永久性方艙醫院。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

嚴厲的封城政策背後是大陸官方堅持的「動態清零」防疫方針。大陸國家衛健委主任黨組書記、主任馬曉偉在中共黨刊《求是》雜誌刊文提到，要提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情迅速啟用。

馬曉偉以「堅定不移貫徹『動態清零』總方針 堅決鞏固疫情防控重大戰略成果」為題發表署名文章。他首先重申，中共總書記習近平近期對疫情防控做出的相關指示，包括堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針。

談及清零政策，馬曉偉表示，大陸的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，最大限度保護了人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對於經濟社會發展的影響，這充分體現黨的領導的政治優勢和中國特色社會主義制度的顯著優勢，必須堅定不移地貫徹執行。

對於國際多國走向共存，馬曉偉說，Omicron變異株不是天然疫苗，也不是大號流感，必須充分認識到躺平、共存政策必將付出的巨大公共衛生和經濟社會代價。他認為，如果不把力量和資源重點放在核酸篩查、隔離等「防」的措施上，勢必造成大量的人群感染，將壓力都傳導到「治」上。

馬曉偉進一步表示，應該立足國情實際看待大陸的防控措施，由於中國是人口大國，老齡人口多、地區發展不平衡、醫療資源總量不足，人均醫療資源數量、醫學技術水平與發達國家相比都有一定差距，若不採取核酸篩查、隔離等「防」的措施，可能造成大量人群感染，會出現大量重症和死亡。

對於未來的疫情防控措施，馬曉偉強調，要提級強化早期防控能力，早發現、早收治隔離，具體方法包括，完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每週定期檢測，重點人群加大檢測頻率，進一步提升核酸檢測能力。

此外，馬曉偉要求，要加強收治隔離能力，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、「永久性方艙醫院」、集中隔離點，把防控的人力物質資源備足備齊，確保一旦發生疫情迅速啟用。