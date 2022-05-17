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陸商向心夫婦遭控洗錢無罪求解禁　怨口罩疫苗快篩都不能搶

▲▼中國創新公司負責人向心（右）與妻子龔青（左）出庭否認涉犯洗錢罪嫌，請法官盡早結束這場鬧劇 。（圖／記者黃哲民攝）

▲中國創新公司負責人向心（右）與妻子龔青（左） 。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

大陸「中國創新公司」負責人向心與妻子龔青，因來台涉共諜案，從2019年被限制出境至今，2夫婦最後僅被以洗錢罪起訴，一審獲判無罪。檢方上訴二審後，2人向高等法院請求解除限制出境、出海。龔青更在庭上說，因2人被限制的身分，不能回國，在台灣連口罩、疫苗、快篩全都不能搶，基本的需要都無法顧到。

本案源於自稱中國間諜的男子王立強，2019年在澳洲對當地媒體爆料，宣稱被香港的中國創新公司吸收當中國間諜，到台灣發展網軍組織、以20多萬個網路帳號發動「海陸空戰」，對台灣政府進行網路攻擊與霸凌，意圖影響台灣2020年總統大選。

王男的爆料引發關注，該公司負責人向心夫婦正好在台灣，2019年11月24日要搭機離境前被檢調帶回偵辦，以涉犯我國《國家安全法》罪嫌偵辦。最後檢方以查無實證為由，2021年11月間檢方對向心夫婦所涉共諜案做出不起訴處分；但檢方認為2人在信義區購買豪宅，疑似以不法所得購買所得，涉犯《洗錢防制法》罪嫌，提起公訴。一審法院審理後，判決2人洗錢無罪。

一審無罪後檢方上訴，由於2人限制出境、出海期限將於6月屆滿，高院傳喚2人訊問。檢方陳述時指出，本案還有證據需要調查，2人有必要繼續被限制，請求延長限制期限。至於向心則說，檢方起訴指控全都不是事實，當然不希望自己繼續被限制。

至於龔青則說，原本住在香港，「來台近3年，連自己的孩子都不能見到、抱一下，年邁久病的父母每天都在為我們擔心，已經905天，無法見到至親孩子、父母，心如刀割。」「在台灣的期間，去年初大家搶口罩、之後搶疫苗，現在是搶快篩，他們都搶不到，連基本的需要都顧不到。」法官隨即擔心的詢問「你們還沒打過疫苗？」律師趕緊補充說明，是因為先前居留證逾期，移民署來不及補發，所以當時無法打疫苗，後來補發後已經解決；向心也舉手說「打了兩針。」法官則稍微釋懷，最後諭知全案候核辦。

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