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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸4月經濟數據慘淡！　消費年減11.1%「創逾兩年來新低」

▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

▲大陸4月消費年減11.1%，創逾兩年來新低。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸受本土疫情影響，經濟繼續下挫！大陸國家統計局16日通報，4月社會消費品零售總額年減11.1%，較上月進一步下挫7.6個百分點，創下2020年3月以來新低。

大陸國務院新聞辦今（16日）舉行的4月國民經濟運行情況新聞發布會上，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，4月，大陸社會消費品零售總額2兆9483億元（人民幣，下同），年減11.1％，前值（3月）為年減3.5%。

1到4月，大陸社會消費品零售總額為13兆8142億元，年減0.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額為12兆4807億元，反增長0.8%，顯示汽車消費表現受疫情影響較深。

按經營單位所在地分，1到4月，城鎮消費品零售額11兆9929億元，年減0.3％；鄉村消費品零售額1兆8213億元，年增0.4％。4月，城鎮消費品零售額2兆5637億元，年減11.3％；鄉村消費品零售額3846億元，年減9.8％。

按消費類型分，1到4月，商品零售12兆4880億元，年增0.4％；餐飲收入1兆3262億元，年減5.1％。4月，商品零售2兆6874億元，年減9.7％；餐飲收入2609億元，年減22.7％。

按零售業態分，1到4月限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額分別年增3.6％、6.8％、2.5％，百貨店、專賣店分別下降8.2％、5.9％。

1到4月，大陸網上零售額3兆8692億元，年增3.3％。其中，實物商品網上零售額3兆2887億元，增長5.2％，占社會消費品零售總額的比重為23.8％；在實物商品網上零售額中，吃類、用類商品分別增長12.9％、6.3％，穿類下降1.7％。

付凌暉指出，今年以來，中國經濟新的下滑壓力進一步加大；總體來看，4月疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，轉型升級、高質量發展的大勢沒有改變，穩定宏觀經濟大盤、實現發展預期目標有利條件較多。

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