白宮高層重申一中政策不變　陸外交部：停止借涉台問題搞政治操弄

▲大陸外交部新聞發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）近日表態稱，美國一中政策不變，不支持台灣獨立是美方長期立場。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，美方應停止借涉台問題搞政治操弄，搞「以台制華」。

美國務院5日更新官網上美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發外界對美國對台政策是否改變的議論。

不過，康貝爾11日出席一場研討會時，被問及美國國務院日前更新美台關係論述是否意味美國對台政策做出調整，康貝爾回應，「我可以非常直接的說，我們的政策沒有改變，並保持一致。」隨後，在被問這是否意味美方不支持台灣獨立時，他也正面回應稱，「這是正確的」，這是美國長期立場，一中政策仍發揮作用。

對此，趙立堅12日在外交部記者會上回應稱，關於台灣問題，願再次強調一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，將拜登總統有關美國不支持「台獨」的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，搞「以台制華」。

此外，路透社11日報導，美國總統拜登本週將在華府接待東南亞國家協會(ASEAN)領袖，試圖展現即使發生烏克蘭危機，他的政府仍聚焦於印度-太平洋地區、以及來自中國的長期挑戰，而台灣將是會中討論的議題之一。

對此，趙立堅表示，中方認為美國作為域外國家，應當為地區和平發展發揮積極建設性作用，而不是損害本地區和平穩定，破壞本地區團結合作。美國更不能打著合作的幌子搞選邊站隊，在涉及中國核心利益的問題上玩火。