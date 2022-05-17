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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央系統有多慢？電子居隔單爆3成觸發失敗　5/1確診迄今還沒收到

▲▼COVID-19,新冠肺炎,確診,快篩,陽性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲有民眾快篩陽性，PCR確診卻沒有收到居隔單。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀、徐政璿／新北報導

本土疫情加劇，確診者填寫自主回報系統，但民眾常等不到居隔單，甚至有人解隔了但就是沒收到居隔單。新北市衛生局指出，確診者接到中央簡訊，上中央自主回報疫調系統填寫同住家人接觸者資料後，系統應該會自動觸發電子居隔單給民眾，但還是有約三成左右沒有觸發成功，目前還是有收到民眾反映5月1日確診，等了16天還是沒收到相關通知。

新北市衛生局表示，現在遇到的狀況是，有的民眾沒收到，有的就算有收到，居隔單上顯示的居隔日期天數不對，錯誤比例非常高，導致民眾紛紛湧向各地衛生所要求重發。

另外，自主回報疫調系統因為給民眾填寫是一次性連結，填完送出後，漏填或資料錯誤無法重新檢視修改，也得打電話或到衛生所請求協助修改，造成第一線人員忙翻天。

不僅如此， 關於中央trace電子發送居隔書問題，衛生局也指出的，同住家人最後接觸日同天，但每個人收到的隔離日期不同，有人隔1天、有人隔2天。

對此，新北市長侯友宜17日在記者會上則再度砲轟中央法傳系統「要嘛就是卡，要嘛就是當」，他為此打了無數次電話給衛福部長陳時中，法傳系統去年就遇到校正回歸問題，不斷反映，至今還是卡卡的，像是居家照護資源因此被拖延，常讓民眾確診等了3天後才得到。

侯友宜說，去年到現在，反應三、四週，中央做的改善非常有限，現在已經邁向智慧化的科技，但講這麼久，中央還是沒改善問題，「趕快，不要再拖了！」

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