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青農張哲岳領隊走讀淡水　體驗在地農村特色便當

▲阿三哥農莊青農領隊走讀淡水 體驗在地農村特色便當。（圖／新北市農業局提供）

▲阿三哥農莊青農張哲岳領隊走讀淡水。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區青農張哲岳從小在傳統農村長大，為了讓民眾更了解淡水農村生活，特別與淡水旅學堂合作於5月15日、5月27日、5月29日推出「輕軌里山-旅行在山的那一方」活動，帶領民眾走訪淡水近郊鄉村生態及農村景致。

阿三哥農莊現由27歲青農張哲岳經營，他原本從事餐飲業，長年工作經驗讓他深刻體認食品安全重要性，體會到為了避免人體健康受到威脅以及自然生態受到破壞，應讓食物貼近自然本質，因此決定返鄉學習種植友善蔬菜，並於109年接手家中經營的「阿三哥農莊」。

▲阿三哥農莊青農領隊走讀淡水 體驗在地農村特色便當。（圖／新北市農業局提供）

▲阿三哥農莊在地特色便當。

張哲岳近期更與新北捷運公司以及淡水旅學堂合作推出「輕軌里山」活動，帶領旅客進入農村社區，利用在地食材製作具有淡水風味的農村特色便當，並介紹循環農作及農場生態，透過搭乘淡海輕軌進行一場低碳旅行，體驗淡水的生態環境與人文之美。

張哲岳表示，因為疫情讓人們開始重視環境與生態保育，也傾向於前往人少的郊區進行休閒旅遊，希望透過這次「輕軌里山」活動，讓民眾透過大眾運輸走「近」當地，而活動期間每人發放一台導覽機，在漫步農村同時，也能保持安全距離，放心享受視覺、聽覺以及味覺帶來的饗宴。

▲阿三哥農莊青農領隊走讀淡水 體驗在地農村特色便當。（圖／新北市農業局提供）

▲搭乘輕軌走「近」在地。

張哲岳說，這次活動包含以當季種植的友善蔬菜及茶籽油製作的個人餐盒，秉持「吃在地、食當季」的理念，將淡水農村的古早味傳承下來，讓遊客實際體驗淡水的風土佳餚，打開五感，感受當地自然與文化的珍貴，也將健康、友善的理念推廣出去。

農業局長李玟表示，農業局不僅持續挹注資源輔導青年農民，更鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，期盼年輕人為農業發展注入更多創新能量及活力，疫情期間整合青農、農漁會、新北好茶等，協助媒合開創通路，並建立「美味農業得來速」網站，創造零接觸防疫的新商機。

▲阿三哥農莊青農領隊走讀淡水 體驗在地農村特色便當。（圖／新北市農業局提供）

▲帶領民眾走進農村社區來場低碳旅行。

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