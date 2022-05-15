65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（15日）上午參與中央防疫會議時表示，支持快篩陽性的65歲以上長者，可開立領取口服抗病毒藥物，並希望盡快推行。他說，從疫情發展狀況來看，年齡是Covid-19造成重症與死亡最重要的因素，確診者重症危險因子明顯隨年齡倍數增加，例如85歲以上確診者重症危險因子，是18-39歲族群10.6倍。

林右昌表示，許多專家都提到確診者有5天黃金投藥期，如果在48小時內投藥效果會更好。所以他非常支持65歲以上快篩陽性，非居隔／居檢及自主防疫的長者，可開立領取口服抗病毒藥物，越早投藥就可以及早預防重症與死亡比率。

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林右昌在會議上分享基隆的疫情狀況與經驗，提供其他縣市參考，他特別提到，基隆與雙北走在全國疫情最前線，比其他縣市疫情發展大概早7到10天，在中央有明確指引出來之前，就必須臨機應變。從基隆的經驗來看社區PCR篩檢量是重要指標，基隆的社區篩檢站過去最高量能達到1天4000人次左右，跟台北市篩檢數差不多。

▲基隆市長林右昌在會議上，分享基隆的疫情狀況與經驗，提供其他縣市參考。

林右昌表示，而從5月3日之後，中央實施快篩陽性才能PCR的政策，基隆社區篩檢站當日的篩檢人數大幅下降為623人次，之後隨疫情發展逐日增加，到5月10日達到每日1274人次，之後則連續數日維持在每日1200人次上下；基隆社區篩檢站的狀況與雙北不同，基隆社區篩檢站沒有限制掛號人數，所以快篩陽性的民眾只要有意願篩檢就一定篩的到，甚至我們暖暖碇內社區篩檢站每天有60%的篩檢量是來自新北市民。

林右昌說，基隆市每天的確診案例大約是社區篩檢站陽性數的2倍，也就是說我們的社區篩檢站大約分擔掉50%的PCR篩檢需求，而這也是基隆的醫院PCR篩檢站沒有被擠爆的原因。從社區篩檢數以及確診案例有鈍化情形看來，並非PCR篩檢量能不足，而很有可能有其他因素。他推測很可能是快篩陽性民眾沒有出來做PCR篩檢，以致於從數字上看起來呈現一個鈍化平緩的疫情高原期。

他說，基隆疫情與雙北連動度很大，彼此交互影響，所以這個高原期3-4天後就是一個轉折的關鍵，趨勢是向上還是向下，要觀察雙北走勢，接下來這個禮拜最關鍵時期，基隆會做全國疫情尖兵，密切觀察疫情走勢，回饋第一線的狀況，以作為中央擬定全國防疫政策參考指標。

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