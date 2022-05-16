LIVE／居隔3＋4變成0＋7　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增61,697本土個案、57例境外和29人死亡。新北19898例最多，台北9274例、桃園8635例、台中4357例、高雄4191例、台南2612例。新北市長侯友宜將於15時召開疫情記者會，說明防疫最新進度。

▲517新制。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今天宣布，自5/17起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。針對確診個案同住家人政策如下：



一、完成3劑疫苗接種者得：免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。



二、未完成3劑疫苗接種者：維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。



指揮中心呼籲，由於確診個案同住家人為較為親密接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，爰應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。