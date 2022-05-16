「拿刀在社區閒晃、棍棒破門」家人管不住　惡鄰被判強制搬家

▲新北一陳姓男子有情緒問題，經常恐嚇、咒罵鄰居，經管委會提出訴訟，陳男被判應搬離該公寓住處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一陳姓男子情緒暴躁，經常怒罵恐嚇其他住戶，不但拿刀械在社區閒晃，還在去年持棍棒破壞鄰居大門，住戶都忍無可忍，由大樓管委會舉行區分所有權人會議後，決議依公寓大廈管理條例提起訴訟，要求陳男搬走，被新北地院判准。

判決書指出，陳男與父母一同居住在公寓大廈3樓，遭管委會指控，陳男情緒暴躁，向來是社區內的頭痛人物，不僅會在深夜按電鈴騷擾鄰居，還不時持刀械棍棒在社區內徘徊，對其他住戶咆哮、恐嚇；去年深夜快12點，陳男甚至邊飆罵、邊拿棍棒破壞鄰居大門，導致該住戶一家大小陷入嚴重焦慮不安，被醫生認定有罹患創傷症候群的可能。

管委會表示，陳男的叔叔才是該公寓的所有權人，但並未同住，只偶爾回來查看，顯然無意關心社區事務，幾次向陳男父母反應，他們也表示無力管教。陳男的行為已侵擾社區安寧、危害其他住戶安全，陳男若不搬離，無法保障其他住戶的安全，請求法官命陳男搬走。

經新北地院審理，陳男及叔叔經傳喚並未出庭，也未提出書狀陳述，視同自認管委會主張真實；法官查驗陳男滋事影片與管委會會議紀錄等證據，認為陳男對該大樓住戶的身體安全、居住安寧等權益影響甚大，判准管委會請求，陳男應搬離住處，陳男的叔叔不得再將公寓提供給陳男使用。