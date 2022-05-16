基隆+1756！6歲以下幼童新增76人染疫　5608人居隔52班停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心16日公布國內本土病例新增6萬1697例，其中基隆新增1756例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1756例中，，其中女性943人、男性則有812人、第三性別1人；若以年齡別以25-34歲最高，有338人，占比19.25%，35-44歲次之，有301人，占比17.14%，至於75歲以上的長者有63人、65-74歲有135人、6歲以下是76人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計5608人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1134人，今天早上共計篩檢895人；基隆社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬6816人次。至於快篩陽性專線，昨天有408通；今天上午有155通。

林右昌表示，基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治186人、空床49床，空床率20.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症56名、中症9名、輕症61名；部立基隆醫院，重症15名、中症17名、輕症20名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症4名。

林右昌說，至於全市高中以下校園停課資訊，全校停課的有國小1校；部分班級停課的學校，包括國小14校及幼兒園13校，共計27校、52班。本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計3萬9615人，利用快速通道的有1萬1499人，有1萬6664人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬2829人，另有3835人不符合資格。

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