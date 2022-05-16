　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆+1756！6歲以下幼童新增76人染疫　5608人居隔52班停課

▲0515基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心16日公布國內本土病例新增6萬1697例，其中基隆新增1756例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1756例中，，其中女性943人、男性則有812人、第三性別1人；若以年齡別以25-34歲最高，有338人，占比19.25%，35-44歲次之，有301人，占比17.14%，至於75歲以上的長者有63人、65-74歲有135人、6歲以下是76人。

▲0516基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌指出，本市居家隔離人數共計5608人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1134人，今天早上共計篩檢895人；基隆社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬6816人次。至於快篩陽性專線，昨天有408通；今天上午有155通。

林右昌表示，基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治186人、空床49床，空床率20.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症56名、中症9名、輕症61名；部立基隆醫院，重症15名、中症17名、輕症20名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症4名。

▲0516基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌說，至於全市高中以下校園停課資訊，全校停課的有國小1校；部分班級停課的學校，包括國小14校及幼兒園13校，共計27校、52班。本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計3萬9615人，利用快速通道的有1萬1499人，有1萬6664人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬2829人，另有3835人不符合資格。

▲0516基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

快訊／石門麟山鼻海岸驚見女屍！僅穿內褲身分待查

基隆市民廣場PCR篩檢站擴大服務　提供快篩陽民眾領藥

居隔書、確診通知補發有期限　林右昌：全力投注照顧確診者

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
「0+7」隔離金掰了！　網點名1類人最慘
快訊／桃園男排快篩突倒地死亡！　PCR確診
明起氣溫回升！這天飆30度高溫　下波變天時間曝光
上網買快篩「少1步驟就GG」　海關實名申報懶人包秒弄懂
0＋7明上路！　柯文哲提「國民道德」：要有良心
23歲正妹跳傘「降落傘沒開」！　1000公尺高空墜地慘死
0+7會放出多少無症狀感染者？　羅一鈞曝關鍵數據
快訊／本土+61697！　11縣市破千
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怕中小學停課「影響學習」！網炸鍋批爛理由　教團再喊3訴求

雨彈不停歇　豪、大雨炸13縣市！明起回溫

雲林3所大學僅1家維持實體授課　雲科大累計95人確診

基隆PCR+套餐擴大給藥　雙北市民湧現！林右昌：因應措施正確

台南+2608！將成立婦幼專責醫院　提供15張待產床、6歲以下8床

居隔「0+7」彰化2千餘人提前解封　35家兒科診所加入防疫

0+7會放出多少無症狀感染者？羅一鈞指「天數」成關鍵數據

阿嬤偏方「鹽水」堵Omicron攻喉？漱口降病毒量防重症　2派醫掀戰

金門+102又破百！金酒再增13例　縣府社會處3科長也染疫

台東+379！縣府籲長者及學童盡速施打疫苗增強保護力

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

怕中小學停課「影響學習」！網炸鍋批爛理由　教團再喊3訴求

雨彈不停歇　豪、大雨炸13縣市！明起回溫

雲林3所大學僅1家維持實體授課　雲科大累計95人確診

基隆PCR+套餐擴大給藥　雙北市民湧現！林右昌：因應措施正確

台南+2608！將成立婦幼專責醫院　提供15張待產床、6歲以下8床

居隔「0+7」彰化2千餘人提前解封　35家兒科診所加入防疫

0+7會放出多少無症狀感染者？羅一鈞指「天數」成關鍵數據

阿嬤偏方「鹽水」堵Omicron攻喉？漱口降病毒量防重症　2派醫掀戰

金門+102又破百！金酒再增13例　縣府社會處3科長也染疫

台東+379！縣府籲長者及學童盡速施打疫苗增強保護力

超噁！色男闖女鄰居頂樓　拿內褲狂聞蹭下體再掛回去

燃燒枯葉釀大火！魚池國中旁火燒山4天害停課　農民下場出爐

嗯嗯不順？營養師曝10食物　遠離排便卡卡困擾

統一獅洋砲羅薩回來了　今晚抵台「7+7」隔離後歸隊

明開放預約第4劑！北市65歲↑長者有1000元禮券　非設籍可拿500元禮券

已婚男醫下藥迷昏實習美女醫　判刑定讞入獄還被廢止執照

台酒變「紅」酒？林楚茵爆中國統戰又來　財政部：2周內完成調查

音樂系女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離　隱瞞行程被立案

疫情救護不放鬆　南消七大隊加強救護能力訓練保障市民生命安全

快訊／排隊買實名制快篩竟猝死！桃園男突倒地　PCR陽性確診

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

今29死！本土+61697例

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

天選之人！確診後天天同房「老公第六天仍是1條線」

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

教育部堅決高中以下不停課！最大考量曝

濕冷天「滿街老人、小孩排隊做PCR」！現場照曝

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

更多熱門

相關新聞

竹縣+1635　無症狀1497例

竹縣+1635　無症狀1497例

新竹縣16日新增1635例新冠肺炎本土確診案例，分別為825位男性和810位女性，年齡分布0-94歲，12歲以下186人，65歲以上71人，多數仍集中18-64歲青壯年，約佔80%。無症狀者1497人，約佔92%。

竹市+832　已9753例確診　

竹市+832　已9753例確診　

林義傑批政府超前搞亂「有一天會有報應！」

林義傑批政府超前搞亂「有一天會有報應！」

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

疫情衝擊餐飲業最高補助10萬元　經濟部助攻業者拚外帶商機

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

僅限2人！Netflix最新共享新資費曝

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面