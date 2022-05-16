驚悚影片曝！三寶違停又突開車門　23歲女騎士遭擊落險爆頭

記者戴上容／新北報導

23歲陳女12日上午騎車行經新北市八里區龍米路二段時，路旁李姓婦人突然開啟車門擊中陳女機車，使陳女重摔倒地險遭後方車輛輾過，陳女送醫救治後並無大礙，警方後續也將依「道路交通管理處罰條例」對李婦亂開車門的行為開罰1200元以上，3600元以下罰鍰，確切車禍事故原因仍待釐清。





▲婦人突開車門，23歲女騎士險遭汽車輾過 。（下圖同／戴上容翻攝）

透過網友所提供的行車紀錄器可見，23歲陳姓女機車騎士12日上午10時許，沿著龍米路二段由五股往八里方向行駛，一輛白色休旅車違停在紅線上，45歲李姓婦人未注意車輛後方的行車狀況，直接開啟車門，導致陳女整個人直接重摔在馬路上。

此時，行駛在陳女旁的黑色轎車連忙往內側車道閃避，並且及時煞助，驚險閃過陳女，避免陳女遭二度傷害，消防局獲報派員趕抵現場時，陳女僅手腳多處擦挫傷，經送往北市榮總救治後並無生命危險。

▲遭擊落的陳女車輛。（圖／戴上容翻攝）

險些遭輾的陳女表示，當時是想放慢一點速度遠離車子，但沒想到對方就這樣開門撞到我的排氣管，或許我應該要加速快速通過車子，事發當下，我頭一轉，汽車輪胎就在我的眼前，距離非常近。

▲突然開門的肇事車輛。（圖／戴上容翻攝）

警方表示，經酒測，雙方酒測值均為0，警方呼籲，民眾於上下車輛開啟車門時，應注意往來車輛，避免發生事故。

李婦亂開車門的行為將被依「道路交通管理處罰條例」第56-1條規定「汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者」，開出1200元以上，3600元以下罰鍰，確切車禍事故原因仍待釐清。