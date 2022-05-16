基隆PCR+套餐擴大給藥　雙北市民湧現！林右昌：因應措施正確

記者郭世賢／基隆報導

基隆市民廣場PCR篩檢站今（16日）出現大批民眾排隊進行篩檢情況，市長林右昌表示，主要是因為市民廣場篩檢站從今天開始擴大提供給藥服務，除了基隆的市民還有雙北的民眾都前來篩檢。針對這樣的情況，他表示肯定，因為這代表確實許多民眾有用藥的需求，市府的因應措施是正確的，因為最重要的是要解決民眾問題，而不是怕累怕麻煩。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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林右昌表示，基隆社區篩檢站的狀況與雙北不同，雙北民眾若要進行篩檢，不只要預約還有限額，基隆社區篩檢站沒有限制掛號人數也不用預約，快篩陽性的民眾，只要有意願篩檢就一定篩的到。

今日從雙北特別開車來篩檢站現場的民眾表示，現在雙北採檢都碰到預約不到或者塞車的狀況，因此民眾在得知基隆市民廣場篩檢站除了篩檢外，還提供套餐式給藥服務後，就直接開車前來，並稱讚基隆社區篩檢站提供的服務，才是真正符合民眾需求。

林右昌說明，從基隆的狀況可以得知在社區篩檢站設置給藥服務是正確的方向，因為不只可以滿足民眾的需求，也可以分擔醫療院所急診的醫療壓力，所以建議中央及雙北政府可以採納這樣的做法，迅速解決民眾用藥的需求。至於基隆是否會在其他社區篩檢站擴大給藥服務，他表示這兩天會持續觀察，若民眾還是有高度需求，市府將會做出調整因應。

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