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秋棠偷排毒廢水害死奶娃爸21歲工人　二審改判賠725萬餘元

▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲三重電鍍廠偷排廢水害死工人案，二審改判賠725萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重區電鍍廠「秋棠企業」，2015年間偷排含有氰化物的強酸廢水進下水道，結果造成下水道工人1死2傷的慘劇。死亡的是年僅21歲的陳姓工人，還留下妻子與2名年幼子女。家屬求償，一審判賠1229萬餘元，但上訴二審後，高院17日二審改判賠725萬餘元。

本案發生於2015年6月3日，晚間7點多，承接新北市府的污水下水道管線維護工程的工程公司，由陳姓父子前往三重中正北路進入下水道作業。但21歲的陳男進到地下道不久，只說了一句「爸爸我不行了」隨即陷入昏迷。當時在場的45歲陳父及另一名盧姓工人，趕緊上前搶救，卻也因為呼吸困難接連倒地，全被送往醫院。21歲陳男死亡，留下妻子與年僅3歲、4歲的一對兒女。

檢警單位進行調查，一開始以為是沼氣，但經過追查後，發現竟是附近的電鍍工廠「秋棠企業」，偷排含有氰化物的強酸廢水進下水道。當時經過環保局檢測，發現這些廢水PH值為2.59的強酸，還含有銅、鎳、鉻及氰化物等有毒物質，全都遠超標準值，其中鎳含量更是超標120倍。檢方偵查終結後，對秋棠企業負責人張長發、張皓竣父子提起公訴。

一審法院認定張皓竣具有甲級廢棄物處理技術員證照，清楚廢水處理流程，卻還偷排廢水，因此重判有期徒刑9年，工廠也罰金500萬元，但張長發則因專責電鍍，並不清楚廢水處理流程，一審法院判他無罪。目前上訴二審審理中。

另外死者家屬也提出民事訴訟求償，一審判決工廠與張氏父子，必須連帶賠償1229萬餘元。案經上訴，高等法院審理後，認為妻子請求法定扶養費的部分，因她並非無工作能力，並無不能維持生活之情形；另外也扣除家屬領取的犯罪被害人遺屬補償金，最後改判賠725萬餘元。可上訴。

▼三重下水道因電鍍廠偷排廢水，工人中毒死亡。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲前置作業未確實，三重下水道釀意外。（圖／新北市政府提供）

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